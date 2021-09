Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Ja see ruumiline tegelikkus, meie Eesti ruum, on paratamatult kogu kultuurilise, keelelise ja rahvusliku eneseolemise ja eneseteadvuse pärisalus, kuna selles ruumis elame oma bioloogilist elu. Ainult selles, päriselt olemas olevas ruumis saame luua kultuurilisi tavasid ja väärtusi.

Niisiis on sellel ruumil endal teatud keskne väärtus ja ülesanded Eesti edasi kestmisel ja kandmisel. Vaimse ruumi säilitamiseks ja kaitsmiseks – meie iseolemise tagamiseks – on seatud ülesanded looduskaitsele ja muinsuskaitsele (rääkimata riigikaitsest, mis peab tagama Eesti eksistentsiaalse, füüsilise kaitse). Esimene neist on seatud kaitsma meie ruumilisi looduslikke maastikke ja looduse üksikobjekte, teine meie ruumis olemasolevaid kultuuriväärtusi ja kultuurilisi üksikobjekte.