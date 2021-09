Riigikogus avati 13. septembril pidulikult sügisistungjärk, kus EKRE riigikogu liikmed lahkusid president Kersti Kaljulaidi kõne ajal saalist. FOTO: Tairo Lutter

EESTI UUDISED

Teadusnõukoja liikmete sõnul ei hakka inimesed mandrilt Hiiumaale sõitma vaid seepärast, et saaks poes ilma maskita käia. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Hiiumaal kadus koroonameede

Peaminister Kaja Kallas teatas, et Hiiu maakonnas saab tänu kõrgele vaktsineeritusele kaotada avalikes siseruumides maskikandmise kohustuse. Covid tõendi esitamise kohustus kehtib Hiiumaal aga edasi, et vältida nakkuse saarele toomist teistest Eesti piirkondadest.

Kahtlustus: 24 miljonit eurot kriisiraha jagati valedesse kätesse

Esmaspäeval said kriminaalkahtlustuse kaks Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse liiget, juhatuse esimees Raul Rosenberg ning liige Madis Reinup, kes vastutasid koroonakriisi haripunktis raskustes ettevõtetele kriisitoetuste jagamise eest. Kahtlustuse järgi väljastas MES üle 24 miljoni euro laenu vähemalt 42 äriühingule, mis ei vastanud meetmete tingimustele.

Eestis on juba kolmandaid doose süstitud

Haiglates süstitakse juba vaktsiini lisadoose inimestele, kellel on kroonilised haigused ja nõrgenenud immuunsüsteem, kasutusel on peamiselt mRNA-vaktsiinid. Vaktsineerimise prioriteediks on endiselt eakad ja haridusvaldkonna esindajad.

Reformierakond viskas Narva linnapea erakonnast välja

Reformierakonna juhatus otsustas erakonna Narva piirkonna ettepanekul arvata parteist välja Narva linnapea Ants Liimetsa, kes hakkas koostööd tegema Keskerakonna juhitud linnavalitsusega.

Ministeerium kolletest: kõik reeglid pole koolidele üheselt arusaadavad

Iga päevaga tuleb juurde koole, kes saadavad terve koolipere distantsõppele, kuna koroonaviirusega nakatunuid ja lähikontaktseid on palju. Ministeerium on seisukohal, et tuleb vältida 1. kooliastme või ka tuge vajavate õpilaste suunamist distantsõppele.

Riigikogu pidas sügisistungjärgu esimese istungi

Esmaspäeval peeti riigikogu sügisistungjärgu esimene korraline istung, kus pidasid kõne president Kersti Kaljulaid ja riigikogu esimees Jüri Ratas. Presidendi kõne ajal kõndisid EKRE saadikud aga saalist välja. Kaljulaid rõhutas kõnes, et Eestile on vaja riigikogu kui teenäitajat ning hoiatas, et riigikogu, kes end tõsiselt ei võta, riskib demokraatia tulevikuga.

Omavalitsused saavad suurema õiguse väikekoole sulgeda

Arengukava järgi ootab 2021–2023 põhikooli astmes alla 30 õpilasega koole sulgemine. See jääb kogukonna otsuseks.

Põleng Annelinnas võttis kaks elu

Reedel enne keskpäeva puhkes Tartus ühes Annelinna korteris tulekahju, mis võttis kahe inimese elu. Tartu Postimehele teadaolevalt lebas üks hukkunu köögis ning teine koos vigastatuga toas. Eeldatavasti püüdsid viimased kaks pääseda rõdu kaudu pagedes.

Politsei alustas kriminaalmenetlust riigikogu liikme Anti Poolametsa vastu

Reede hommikul alustati kriminaalmenetlust 3. septembril toimunud juhtumis, kus Rakveres Tallinna tänava hoones oli üks meest teist tõuganud, põhjustades talle valu. Jutt käib riigikogu EKRE fraktsiooni liikmest Anti Poolametsast kui tõukajast ja Rakvere abilinnapeast Andres Jaadlast kui kannatanust.

Eesti laenab Hispaanialt 10 000 doosi Jansseni vaktsiini

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Hispaania terviseminister Carolina Darias San Sebastián sõlmisid lepingu, millega Hispaania kuningriik laenab Eestile 10 000 doosi ühedoosilist Jansseni Covid-19 vaktsiini.

Riigikohus jättis Grünthali kaebuse rahuldamata

Riigikohus ei rahuldanud riigikogulase Kalle Grünthali (EKRE) kaebust presidendivalimiste hääletamiskorra rikkumise kohta ning jättis muus osas kaebuse läbi vaatamata.

Vaktsineerimistõendi jättis esitamata sadakond kaitseväe teenistujat

Kaitseväe rohkem kui 4000 teenistujast on üle 98 protsendi esitanud nakkusohutuse tõendamiseks vastava tõendi.

MAJANDUS

Elektri hinnale lisab CO2 tänavune hinnatõus ligikaudu 20 eurot/MWh juurde. FOTO: Elmo Riig

Eksperdid: elektri hinda mõjutavad kvoodispekulandid

Mitme eksperdi hinnangul on elektri hinna lakke lennutanud suuresti heitekogustega hangeldavad spekulandid. Järelevalveametnikud ja poliitikud leiavad nüüd, et süsteemi tuleks rohkem reguleerida.

Üllatavalt lihtsad nipid, kuidas kodus nutikamalt elektrit tarbida ja säästa

Hüppeliselt kallinenud elekter toob ootamatult suured elektriarved. Elektrit oleme sunnitud kõik tarbima, kuidas aga koduseid toimetusi säästlikult planeerida?

Mitte ainult Eestis: kõrge elektri ja kütte hind paneb kogu Euroopa värisema

Prantsusmaa kavatseb detsembris jaotada vaesematele peredele enam kui pool miljardit eurot, et nood oma küttearveid makstud saaksid. Järsk hinnatõus paneb mitu Euroopa riiki erakorraliste meetmete järele haarama.

Suur Baltikumi ükssarvikukaart: eestlased on jätkuvalt tipus

Kuigi Eesti on ükssarvikute rohkuse poolest maailma tipus, on meie lõunanaabrid teinud hulga seadusemuudatusi, millega nad siinsetele firmadele kandadele astuda plaanivad.

Rain Lõhmus: rahal on alati tingimused

Raha tuleb alati tingimustega ning sellepärast on oluline, kust see raha tuleb, lausus LHV asutaja Rain Lõhmus Postimehe majanduskonverentsil vastuseks küsimusele, kas ühiskonna jaoks on vahet sellel, millisest riigist investeering pärit on.

Jalatsikaubandus tõi Kaubamajale ainult kahjumit

Eelmisel reedel saatis Tallinna Kaubamaja Grupp välja lakoonilise börsiteate, et hakkab sulgema jalatsipoode ABC King ja SHU. Edaspidi jäädakse jalatsitega kauplema e-kanalites, kaubamajas ning suuremates Selverites.

VÄLISUUDISED

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen FOTO: YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix

Postimees käis Strasbourgis

Postimees käis sel nädalal Strasbourgis, et lugejatele tuua Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poliithooaja alguse kõne ning selle kommentaarid. Komisjoni president puudutas muuhulgas teemasid nagu koroonapandeemia, Euroopa terviseliit, kiibiautonoomia, töötute noorte probleem, kliima, suhted USAga ja Euroopa Liidu armee.

Talibani liidrid läksid presidendipalees kisklema

Kolmapäeval tuli ilmsiks, et Talibani liidrite vahel oli Afganistani uue valitsuse koosseisu pärast suur tüli puhkenud, mille järel lahkus rühmituse kaasasutaja mulla Abdul Ghani Baradar Kabulist. Baradar kinnitas helisalvestise vahendusel, et ta on reisil. «Kus iganes ma hetkel olen, meil on kõik hästi,» teatati sõnumis.

Tuumanupp, paanika ja sõda Hiinaga – Trumpi Valge Maja lõpp

Postimees andis põhjaliku ülevaate teisipäeval lettidele jõudvast teosest «Peril», kus ajakirjanikud Bob Woodward ja Robert Costa kirjeldavad Trumpi Valge Maja viimaseid närvilisi päevi.

Põhja-Korea raketikatsetused

Põhja-Korea riigimeedia teatas esmaspäeval uut tüüpi tiibraketi katsetamisest ning kolmapäeval tulistati riigi poolt välja ka kaks ballistilist raketti. Suurt tähelepanu tekitas tõik, et Põhja-Korea meedia nimetas raketti «strateegiliseks», mis osutab, et tiibrakett, mille laskeulatuses on nii Lõuna-Korea kui ka Jaapan, võib suuta kanda ka tuumalõhkepead.

«See on onu Vitja. Ta on ohutu» – Venemaal tappis pedofiil kaks alaealist

Postimees andis ülevaate Venemaal Kisseljovski linnas toimunud kahe 10-aastase tüdruku surmaga lõppenud ja Vene avalikkust šokeerinud sündmustest.

Fääridel tapeti rekordilised 1428 delfiini

Kolmapäeval tuli ilmsiks, et Fääri saarestikku kuuluval Eysturoy saarel tapeti traditsioonilise vaalapüügi ehk grindadrapi tagajärjel rekordiline 1428 isendist koosnev delfiiniparv. Looduskaitsjate sõnul oli tegemist tülgastava rünnakuga looduse vastu.

Greenpeace tähistas 50. tegevusaastat

Postimees andis põhjaliku ülevaate vastuolulise rühmituse pool sajandit kestnud võitlusest planeedi hävitamise vastu.

Leedus on haiglate koormus kahekordistunud

Leedu haiglajuhid teatasid teisipäeval, et Covid-19 patsientide ravimiseks mõeldud voodikohtadest on ligi 80 protsenti täidetud. Kaunase haigla juhi sõnul on hingamisaparaatide nõudlus viimase kuu jooksul vähemalt kahekordistunud. Šiauliais on plaaniline ravi juba edasi lükatud.

Putin jäi eneseisolatsiooni

Kreml teatas teisipäeval, et Vene riigipea Vladimir Putin suundub eneseisolatsiooni ja on seetõttu sunnitud töökohtumistel osalema videosilla vahendusel.

TEADUS, TEHNIKA, HARIDUS, TERVIS

Uchuu süsteemiga simuleeritud Universumi superstruktuurid. Nende arengut on võimalik jälgida Suurest Paugust saati. FOTO: UCHUU

Joller: positiivne PCR-testi tulemus ei ole enam nii tähtis

Perearst Karmen Joller kirjutas oma facebooki postituses, et PCR-testi tulemus ei ole enam nii tähtis, sest tänu vaktsineerituse tõusule on Covid-infektsiooni kulg paljudel nakatunutel kergem kui varem.

Selgus, millist vaktsiini saanud on Eestis enim nakatunud

Enamik koroonaviiruse vastu vaktsineeritud Eesti inimesi on saanud Pfizeri vaktsiini, mistõttu on arvuliselt nende seas ka kõige rohkem nakatunuid. Samas on suurim nakatumise osakaal vaktsiinide võrdluses hoopis AstraZeneca vaktsiiniga kaitsepoogitutel.

Ööpäevast hooldusabi saab nüüd koju tellida

Eesti idufirma CareMate'i vahendusel saab sellest sügisest tellida ööpäevast kodust hooldusteenust, mis võimaldab pereliiget hooldaval inimesel sõita puhkama või tööreisile.

Eestil jääb vaktsineerimiseesmärk saavutamata

Eesti ei suuda täita endale võetud eesmärki vaktsineerida 22. septembriks ühe doosiga vähemalt 70 protsenti täiskasvanutest. Kuigi eesmärgi täitmiseks on vaja vaktsineerida veel vaid viis protsenti täiskasvanutest, käib see Eestile üle jõu ka septembri lõpuks.

Lapsevanemate mure

Koolipsühholoogide nõuandeliinile helistavad lapsevanemad, kelle mureks on lapse depressioon, kiusamine või hirm, et last võidakse nende teadmata koolis vaktsineerida.

Liha- ja piimatootmise saaks asendada pärmide kasutamisega

Nüüdisaegselt geneetiliselt muundatud mikroorganismid on võimelised tootma kvaliteetseid ja puhtaid piima- ja lihavalke, kirjutab Tartu Ülikooli professor Mart Loog. Mikrobioloogiliselt toodetud piima kliimamõju on üle 90% tagasihoidlikum kui lehmi kasutades.

Universumi ajalugu peopesal

Universumi ajalugu ja tänast seisu kirjeldav mudel Uchuu on kokku pandud ja avalikult kättesaadavaks tehtud. Selles on kirjeldatud 2,1 triljonit objekti ning nende arengut Universumis Suure Paugu hetkest alates. Seda mõistagi füüsikalise ilmapildi alusel, mis tänaseks teada.

Nuhkiv kaabel legaalselt müügis

Nutiseadmete laadimiseks mõeldud lighting-kaablisse on firma OMG sukeldanud andmete järgi nuhkida võimaldava riistvara. Sellise varastava võltskaabli tuvastamine on võimalik näiteks röntgenvõttega sest kaablist.

KULTUUR

«Apteeker Melchior» FOTO: Robert Lang

Triin Ruumeti teise filmi «Tume paradiis» võtted jõudsid poole peale.

Narva ooperipäevadel käis Alvar Loog.

Eesti keeles ilmus graafilise romaani suurteos, Craig Thompsoni «Lumeteki all».

Janar Ala intervjueeris ERSO tšellorühma kontsermeistrit Indrek Leivategijat.

Alvar Loog jõudis veel teistki ooperit vaatama, Pärnu PromFestil etendus Rossini «Türklane Itaalias» (lavastaja Andrus Vaarik) ning sellest kirjutab ta ülivõrdes.

Naised Köögis avaldas keskkonnakatastroofist rääkiva suurvormi.

Filmilinnak sai rohelise tule.

Soomes jagati rahvuslikke filmiauhindu ja ühe sai ka eestlane!

Kontserdikülastused on langustrendis ja filmilinastused lükkuvad edasi. Tänavu sügisel kinodesse jõudma pidanud «Apteeker Melchiori» mängufilm sai uue esilinastuse aja, milleks on 18. veebruar 2022.

SPORT

Euroopa konverentsiliiga alagrupimäng, Tallinna FC Flora - Gent. FOTO: Tairo Lutter

Flora alustas kaotusega

Jalgpalli Konverentsiliiga alagrupiturniiri esimeses kohtumises kaotas Tallinna Flora koduväljakul 0:1 Gentile (Belgia). Eesti valitsev meister mängis aga täiesti korralikult, ent paariks sekundiks tähelepanu kaotamine maksis valusalt kätte.

Vilemehe skandaal

Tallinna FCI Levadia alistas jalgpalli meistriliigas 3:0 Paide Linnameeskonna, kuid kohtumise järel keskendusid jututeemad põhiliselt väljakukohtunik Grigori Ošomkovi vilepartiile. Põhjusega, sest ka jalgpalliliidu sõnul eksis ta korduvalt.

Rovanperä võitis, Ogier’ jaoks on tiitel vormistamise küsimus

Kreeka MM-rallil tõusis poodiumi kõrgeimale astmele karjääri teise MM-etapi võitnud Kalle Rovanperä. Sebastien Ogier oli kolmas, ent juhib kolm rallit enne hooaja lõppu MM-sarja üldarvestuses lähimat jälitajat 44 punktiga.

Ronaldo naasis pauguga

Möödunud suve lõpus Manchester Unitediga taasliitunud jalgpallilegend Cristiano Ronaldo lõi oma debüütmängus kaks väravat, aidates Punased Kuradid – nii fännid klubi kutsuvad – 4:1 võidule Newcastle Unitedi vastu.

Tallinna maratonil püstitati Guinnessi rekord

Marti Medar lõpetas Tallinna maratoni küll 238. kohal, kuid ta läbis 42 195 m korraga kaht korvpalli põrgatades ning haaras nõnda uuesti endale Guinnessi rekordi. Uus tippmark on 3:36.36.

Djokovici suur unistus purunes