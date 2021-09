Kaader filmist «Estonia – leid, mis muudab kõike» (režissöör Henrik Evertsson). Vraki juurde suundub peagi uus ekspeditsioon, mis tahab saada vastuseid paljudele küsimustele. FOTO: Kaader Filmist «estonia – Leid, Mis Muudab Kõike»

Margus Kurmi eestvedamisel suundub peagi uus ekspeditsioon uurima Estonia laevavrakki. Kõike retkel toimuvat kajastab põhjalikult ka Postimees. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

​EESTI UUDISED

Estonial hukkunute lähedased alustavad oma uurimist

Endise Estonia huku uurimiskomisjoni juhi Margus Kurmi eestvedamisel asub juba septembris Estonia hauapaiga poole teele uus uurimismeeskond. Ettevõtjate - ja ka Postimees Grupi - rahastatud ekspeditsiooni eesmärk on leida vastus küsimusele, miks ikkagi parvlaev Estonia hukkus. Kõike uurimisretkega seonduvat saate põhjalikult ja kiiresti teada Postimehe veebist ja leheveergudelt.

Priit Kama lahkub vanglate asekantsleri ametist

Kui Priit Kama 2005. aasta lõpus justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantslerina tööle asus, kandis suurem osa vange ikka karistust nõukogude ajast pärit närustes laagri tüüpi asutustes ning süsteem toimis vaevaliselt. Nüüd on Eestis kõik uued vanglad, motiveeritud ametnikud, toimiv süsteem… Ja pikaaegne asekantsler lahkub aasta lõpus ametist.

Eesti on valmis Jansseni vaktsiini teistelt riikidelt laenama

Eesti riik on tellinud 300 000 doosi Jansseni koroonavaktsiini, millest oleme seni kätte saanud 46 000 doosi. Augustini tarnis vaktsiinitootja siia keskmiselt veidi üle 10 000 Jansseni doosi kuus, ent augustis ei jõudnud meile seda vaktsiini üldse. Eesti on valmis võimalusel teistelt riikidelt Jansseni doose ka laenama.

Prokuratuur tahab Mailis Repsilt võtta saadikupuutumatuse

Selleks, et prokuratuur saaks endisele haridusministrile ja riigikogu liikmele Mailis Repsile kriminaalsüüdistuse esitada, tuleb temalt esmalt võtta saadikupuutumatus. Kui õiguskantsler prokuratuuri taotluse kinnitab, siis toimub riigikogus hääletus Repsilt saadikupuutumatuse võtmise üle, ning alles seejärel saab Repsile süüdistuse esitada. Lisaks esitas ka haridusministeerium Mailis Repsi kriminaalasjas tsiviilhagi.

Terviseametil on oht ravimite hulgimüüja luba kaotada

Terviseameti kui ravimite hulgimüüja puudulik tegevus võib viia tegevusloa osalise või täieliku kehtetuks tunnistamiseni, sedastas sotsiaalministeeriumi audit. Auditis rõhutati, et puudused terviseameti kui ravimite hulgimüüja tegevuses on toonud kaasa majandusliku ning mainekahju.

Narva reformierakondlased tahavad Ants Liimetsa erakonnast välja heita

Põhikirja järgi ei tohi Reformierakonna liige osaleda organisatsiooni töös, mille eesmärgid või tegevus on vastuolus erakonna programmiliste põhimõtetega, kuid tehes otsuse asuda Narva linnapeaks, astus Ants Liimets just vastuollu erakonna Narva piirkonna otsustega.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno lahkub

Esmaspäeva hommikul teatas terviseameti peadirektor Üllar Lanno, et lahkub töölt. «See oli minu algatus, juba varem plaanitud, nii et kedagi teist pole vaja otsida,» kinnitas ta.

Oktoobris alustatakse kolmandate vaktsiinidooside manustamist

Eesti haiglates saab kolmanda koroonavaktsiini süstiga alustada juba lähiajal, see manustatakse 20 000 – 30 000 nõrgema immuunsüsteemiga inimesele. Sotsiaalministeeriumi plaan on alustada oktoobrist hooldekodude elanike ja töötajate ning suuremas ohus olevate meditsiinitöötajate vaktsineerimist tõhustusdoosiga.

Skandaalne transpordi­korraldaja sai sule sappa

Tallinna linnavalitsus lõpetas koostöö linna transpordiameti asejuhataja Talvo Rüütelmaaga, kes töötas transpordiametis üle 15 aasta. Linnapea Mihhail Kõlvart andis Postimehele mõista, et Rüütelmaa tööga rahule ei jäädud.

Politsei kuulas üle Tallinna abilinnapea Eha Võrgu

Politsei kuulas üle Keskerakonda kuuluva Tallinna abilinnapea Eha Võrgu, kelle suhtes on riigiprokuratuur algatanud kriminaalmenetluse valeütluste andmise tunnustel. Võrgu suhtes käiv menetlus võib olla seotud kriminaalasjaga, mis puudutab 50 000-eurose keelatud annetuse tegemist Keskerakonnale ja mõjuvõimuga kauplemise kokkuleppes.

Riigikantselei julgeolekujuht tegi kapole Oidsalu kohta avalduse

Vaevalt mõni tund pärast Meelis Oidsalu teadet kaitseministeeriumi asekantsleri kohalt lahkumise kohta tehti tema asjus kaitsepolitseile avaldus, milles talle heideti ette, et ta ei ole ministeeriumis riigisaladusega kõige korrektsemalt ringi käinud.

***

Kevadine ja suvine majandusprognoos võrdluses. FOTO: Pm

MAJANDUS

Majanduskasv toob õpetajatele ja päästjatele suurema palgatõusu

Majanduskasvuga on tublisti suurenenud ka riigieelarvesse laekuv maksutulu. Praegu ei näe valitsus vajadust võlakoormuse suurendamiseks.

Tallinna börsil käis hiigeltõusu järel aadrilaskmine

Tallinna börsil oli sellel nädalal mitu suurt kukkumispäeva, käibedki jäid möödunud nädalaga võrreldes tagasihoidlikumad. Reedel oli aga börsil taas parem päev.

Ühe ajastu lõpp: Skype kaob Eesti äriregistrist

Sel nädalal esitas 2004. aastal rajatud Skype Technologies OÜ avalduse nime muutmiseks: ettevõtte nimeks saab Microsoft Development Center.

Eraisikute kontodele laekusid enneolematud summad

Neljapäeval ja reedel liikus teisest pensionisambast välja 1,37 miljardit eurot, sellest 1,1 miljardit enam kui 160 000 fondist lahkunute arvelduskontodele ja 227 miljonit tulumaksuna riigikassasse.

The Wall Street Journal on nüüd eesti keeles Postimehes

Neljapäevast saavad Postimehe lugejad lugeda The Wall Street Journali lugusid eesti keeles Postimehest. Lood on valitud välja Postimehe majandustoimetuse poolt ja on Eesti turu jaoks kõige aktuaalsemad.

Algas kohtuprotsess Ränioru ajaloo suurima pettuse üle

Algas kohtuprotsess uuenduslikke vereanalüüse lubanud idufirma Theranos asutaja Elizabeth Holmesi üle. Theranos kaasas 700 miljonit ja väärtus kasvas üheksa miljardi dollarini.

Hinnad kasvasid viimase kümne aasta kiireimas tempos

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis eelmise aasta sama kuuga viis protsenti. Mulluse augustiga võrreldes olid kaubad 3,8 protsenti ja teenused 7,3 protsenti kallimad.

***

Kohtukunstniku joonistus Salah Abdeslamist, Pariisi terrorirünnakute peamisest kahtlusalusest. Tänapäeva Prantsusmaa suurim kohtuprotsess algas Pariisis 8. septembril. FOTO: BENOIT PEYRUCQ

VÄLISUUDISED

Talibani valitsus koosneb vaid äärmuslastest

Afganistanis võimu haaranud islamiliikumine Taliban nimetas teisipäeval ametisse vaid usuäärmuslastest lojalistidest koosneva valitsuse, milles peaministriks saab üks rühmituse asutajaliikmeid Mohammad Hassan Akhund.

Algas Pariisi terrorirünnakute protsess

Prantsusmaal algas kesknädalal riigi lähiajaloo pikim kohtuprotsess, kus mõistetakse õigust isikute üle, kes on seotud 2015. aasta novembris Pariisis 130 inimese elu nõudnud terrorirünnakutega. Ainsa ellujäänud otsese ründajana on süüpingis Salah Abdeslam.

EL tahab trahvida Poolat

Euroopa Komisjon palus teisipäeval Euroopa Kohtul määrata Poolale igapäevased trahvid, kuni riik allub korraldusele peatada reformid, mida Brüssel peab ohuks kohtuvõimu sõltumatusele. Komisjon pole täpsustanud trahvi suurust.

Nord Stream 2 sai valmis

Vene energiafirma Gazprom teatas reede hommikul, et 1200 kilomeetrit pika gaasitoru Nord Stream 2 ehitus Venemaalt Saksamaale on lõpule jõudnud. Tarned selle kaudu võivad alata veel tänavu.

USA kohustab töötajaid vaktsineerima

USA presidendi Joe Bideni avalikustatud plaani kohaselt peavad kõik ettevõtted, kus töötab üle saja inimese, nõudma töötajatelt vaktsineerimist või iganädalast testimist.

***

Viljandi haiglas saavad taastusravi teiste seas inimesed, kes pole Covid-19 toibunud ka veel 12 nädala möödudes. Fotol on haigla taastusravikliiniku juht Krista Lääne. FOTO: Viljandi haigla

TEADUS, TEHNIKA, HARIDUS, TERVIS

Covid-19 tüsistused ei ole sageli seotud haiguse põdemise raskuse ega patsiendi vanusega

Viljandi haigla taastusravikliiniku juht Krista Lääne räägib, et suurem osa taastusarsti vastuvõtule saabujatest on tööealised, sageli on tegemist aktiivsete ja tervete inimestega. Covidi sümptomid kestavad neil 12 nädalat ja veel rohkem.

Kas sellerimahl on imeravim?

Arst ja toitumise terapeut Annely Soots leiab oma analüüsis, et selleri rohke tarbimine võib hoopis terviseprobleeme põhjustada ning soovitab taime tarvitamisel olla tähelepanelik.

Passiivse suitsetamise kahju tekib juba viie minutiga

Uuringud on näidanud, et passiivsest suitsetamisest tingitud kahjustused tekivad juba viie minutiga ehk arterid muutuvad sarnaselt suitsetava inimesega vähem paindlikuks.

Ka väike kogus alkoholi võib vallandada ohtliku südame virvendusarütmia

Mitme uuringuga on näidatud, et rohke alkoholi tarbimine soodustab kodade virvendusarütmia kujunemist. USA California ülikooli teadlaste uuringust ilmneb, et ka üks standardne kogus alkoholi võib vallandada selle episoodi.

Koroonakolded koolides

Kuigi nakatumiskordaja on noorte seas languses, võib huviringide kaudu haigestumine kasvada.

Positiivne kekatund

Kehaline kasvatus võib olla mõnus tund, kui õpetaja oskab õpilast motivatsiooni leidmisel aidata.

Õpetajate palk ja tunnustus

Haridusstatistika järgi on Pärnumaa õpetajate palgad Eestis suuremate seas. Haridusorganisatsioonide esindajad ja varasemate aastate laureaadid valisid välja 12 kategooria nominendid, kelle seast valitud parimad õpetajad kuulutatakse välja oktoobri alguses Ugalas.

Prügiautod kosmoses

Kosmoseprügi vajab koristamist ja Jaapanis on loodud esimesed katsetusjärgus tehiskaaslased, mis peaksid suutma kosmoseprügi kinni püüda ja Maa atmosfääri ärapõlemiseks suunata.

Baktereil on oma üleilmne elektrivõrgustik

Yale’i ülikooli õpetlased on avaldanud hüpoteesi, mille järgi on bakterid suutelised tootma pikki karvakesi, mille abil ­vahetatakse omavahel elektrisignaale. Sellised võrgustikud eksisteerivad sügaval maa all ja ookeanipõhjas, kus puudub elutegevuseks vajalik hapnik ja seda asendavadki omalaadsed «hingamistorud» mille kaudu juhitakse bakterirakkudes välja elektrilaenguid ja muundatakse toitaineid energiaks sellisel moel.

***

Peeter Simmi «Vee peal». Daamid vaidlevad, kes keda kintsust pures. FOTO: Liisabet Valdoja

KULTUUR

Filmiinimeste appihüüd

Nädal algas Eesti režissööride gildi kollektiivse pöördumisega, millel 69 allkirja. Põhjus: niigi alarahastatud Eesti filmi toetust kärbitakse riigieelarves kolme miljoni euro võrra. Režissööride hinnangul on Eesti film pärast taasiseseisvumist pidevalt alarahastatud ning filmitootmine saab riigieelarvest üle kolme korra vähem raha kui näiteks teater.

Surid Uno Loop ja Jean Paul Belmondo

Kolmapäeval tuli kurb teade, et pärast pikaajalist haigust lahkus 91 aasta vanuses meie seast armastatud laulja ja muusik Uno Loop, kelle loominguline tegevus algas 1950. aastal ning veel ka pärast 80. aasta juubelisünnipäeva jätkas ta aktiivset muusikalist tegevust. Filmimaailm leinab aga 88 aasta vanuselt surnud Prantsuse filmistaari Jean-Paul Belmondod, kelle 60 aastat kestnud filmilooming ka siiapoole raudset eesriiet jõudis.

«Vee peal» lõpuks kinos

Sel nädalal jõudis kinno Peeter Simmi film «Vee peal», mis valmis Olavi Ruitlase samanimelise raamatu järgi. Poisikese kujunemisloo maailma esilinastus oli juba mulluse PÖFFi võistlusprogrammis, kuid koroonapiirangud ei lubanud seda varem kinodesse. Filmist selle režissöörist lugege pikemalt laupäevasest AKst lk 20, 22 ja 23.

Viljandis Kondase keskuses avati Rembranti näitus

Viljandis Kondase keskuses on nüüd võimalik näha ­näituse «Rembrandt on jõudnud Viljandisse» raames ­kunstniku 18 ­sügavtrükitehnikas ­pilti. Välja­pandud tööd on pärit ­Viljandis elava Ameerika kultuuri­ant­ro­poloogi R. Paul Firnhaberi kunstikogust.

Elen Lotman sai maailma filmioperaatorite ühenduse presidendiks

Rahvusvaheline Filmioperaatorite Föderatsioon IMAGO valis erakorralisel üldkogul esmakordselt organisatsiooni ajaloos kaks presidenti, Eesti Filmioperaatorite Liidu liikme Elen Lotmani ja Austraalia Filmioperaatorite Liidu presidendi Ron Johansoni. IMAGO on maailma suurim filmioperaatoreid ühendav organisatsioon, millesse kuulub üle 50 filmioperaatorite liidu ning mis esindab liikmesorganisatsioonide kaudu ligi 5000 operaatorit kõikjalt maailmast.

Kadriorus avaneb viies Kirjandustänava festival

11. septembril toimub juba viiendat korda Koidula tänaval Kadriorus Kirjandustänava festival. Traditsiooniks on saanud see, et festivali programmis on tähelepanu all mitmesugused tähtpäevad. Sel aastal tähistame 160 aasta möödumist «Kalevipoja» ilmumisest, näitus «Narr ja narrikesed ilukirjanduses» on pühendatud August Gailiti 130. sünniaastale; 100 aasta möödumist Ilmar Laabani sünnist meenutab fotosein, kus saab ennast mõõta Laabani luuletuse «Autoportree» järgi jm.

Kaupo Kikkas astus NFT maailma

6. septembril avas Kaupo Kikkas oma esimese NFT (non fungible token) krüptokunsti kollektsiooni Open Sea platvormil. Müügile tuleb üheksa eset - kaks videot ja seitse fotot, mis on ainueksemplarid. Sfäär-20 on Kikkase esimesel Covid-piirangute ja sulgemiste ajal loodud skulptuur, mille kontseptsiooni sisse kuulus ka selle hävitamine autori poolt. Nii jäid maailmale sellest skulptuurist ainult videod ja fotod.

***

Walesi koondise supertäht Gareth Bale vaatab, kuidas Karl Jakob Hein tema löödud palli tõrjeks õhulennu sooritab. FOTO: Kara Thomas

SPORT