Väga paljud afgaanid soovisid pageda ja ka pagesid oma kodumaalt enne Talibani võimule naasmist ning veel rohkem on soovijaid nüüd. Ma kahtlustan, et Afganistani ei jääks eriti palju inimesi, kui neil oleks võimalik sellest riigist lihtsalt lahkuda turvalisematesse paikadesse. Iseasi, kas need paigad on siis enam turvalisemad.