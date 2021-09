Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus rõhutab, et kandideerijate püsiv elukoht peab asuma vastavas vallas või linnas, mille esinduskogusse nad pürgivad. Ometi saab alati enne KOVi valimisi hoo sisse nn poliitturism. Kui kandidaat tegelikku elukohta muutmata oma sissekirjutuse aadressi enne valimiste aasta 1. augustit vahetab, on juriidiliselt kõik korras. Postimees küsis poliitikutelt, kas ja kuidas on selline teguviis aga moraalselt õigustatud?