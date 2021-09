Kaos Kabuli lennuväljal augusti lõpupoole: USA õhujõud viimas lennukisse US Air Force C-17 Globemaster III riigist põgenevaid afgaane. FOTO: Donald R. Allen/Scanpix

Joe Biden on juba viies järjestikune Ameerika Ühendriikide president, kes peab vastu seisma islami äärmuslikest vooludest võrsunud terrorismile. Tööpõld oli ja on ka tulevikus väga suur: Põhja-Aafrikast Kesk-Aasiani, Araabia poolsaareni ja Aafrika Sarveni. Probleemseid riike on seal palju, näiteks Liibüa, Süüria, Iraak ja Jeemen, kuid nende kohal troonib eriti praeguste sündmuste valguses Afganistan.