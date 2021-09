Alar Karis peale hääletamistulemuste selgumist. FOTO: Eero Vabamägi

1. september, Rääma kool FOTO: Mailiis Ollino

EESTI UUDISED

Riigikogu valis Alar Karise presidendiks

Riigikogu valis teisipäeval teises hääletusvoorus presidendiks Eesti Rahva Muuseumi direktori Alar Karise. Esmaspäeval sai Karis esimeses hääletusvoorus 63 häält, mis oli viis häält vähem, kui riigipeaks valimiseks tarvis oli. Teisipäeval toimunud hääletusel sai Karis 72 häält ja sai sellega järgmiseks presidendiks. Karis võtab Kersti Kaljulaidilt ameti üle 11. oktoobril.

Traagiline õnnetus nõudis kaks inimelu

Tarumaal Kambja vallas põrkasid esmaspäeva õhtul kokku BMW maastur ja mootorratas. Õnnetuses hukkusid mootorrattal sõitnud 17-aastane noormees ja 15-aastane tüdruk, kes pidanuks 1. septembril alustama uut kooliaastat. Esialgsetel andmetel kaldus maastur vastassuunavööndisse ja põrkas kokku oma teepoolel sõitnud mootorrattaga.

Kaitsevägi tahab kogu personali vaktsineerida

Kaitsevägi tahab jõuda oma personali seas koroonaviiruse vastase vaktsineerimisega 100 protsendi lähedale. Kaitsevägi teatas teisipäeval, et kõik kaitseväelased, kes pole 13. septembriks esitanud vaktsineerimistõendit, saavad hoiatuse. Politsei- ja piirivalveamet nii radikaalne pole, kuid ka seal on ametikohti, mis nõuavad vaktsineeritust.

Kolmas doos tuleb

Kui seni loeti Covid-19 eest kaitstuks kahe vaktsiinidoosiga inimesed, siis nüüd hakkab kätte jõudma kolmanda doosi aeg. Esimesena hakatakse tõhususdoosiga vaktsineerima hooldekodude elanikke, kes on reeglina eakad inimesed.

Tänavu alustab kooliteed ligi 14 000 last

Tänavu on prognoositav 1. klassi minevate õpilaste arv Eestis 14 000. Esimesse klassi astuvate laste arv on hakanud kahanema. Hiljutine kõrgtase ligi 15 000 õpilast jääb aastatesse 2014–2018. Septembris asub üldhariduskoolide statsionaarsesse õppesse hinnanguliselt 156 000 õpilast, mida on ligi tuhande võrra enam kui aasta varem.

II kvartali võimas majanduskasv. FOTO: Pm

MAJANDUS

Majanduskasv üllatas

Statistikaameti andmetel kasvas Eesti sisemajanduse kogutoodang 12,9 protsenti, mis on 24 aasta kiireim majanduskasv. Analüütikud ootasid kuni kümneprotsendist kasvu.

Suur viga riigieelarves

Riigikontroll paljastas, et 2020. aasta riigieelarves peitus 365 miljoni eurone viga ehk umbes miljon aasta iga päeva kohta. Rahandusministeerium lubab tulevikus paremini teha, riigikogu liige Aivar Sõerd (reformierakond) aga nõuab vanale riigieelarve koostamise süsteemile naasmist.

Teise pensionisamba raha maksti välja

Kuigi algselt lubati teisest pensionisambast lahkujatele nende raha üle kanda septembrikuu jooksul, siis tegelikult laekus 99 protsendile see kontole juba neljapäeval.

Buum börsil jätkus

Osaliselt teise pensionisamba raha ootuses on valla pääsenud korralik buum Tallinna börsil, mille taga on peamiselt jaeinvestorid. Augustis kerkis börsiindeks OMXT 12,9 protsenti, mis on kõigi aegade kolmas tulemus. Suur tõus jätkus ka septembri esimestel päevadel.

Elektrihind purustab rekordeid ega tõota lähiajal langeda

Elektrihind Eestis on viimastel kuudel kasvanud peadpööritava kiirusega. Kui sageli on elektri ajutise kallinemise taga üksikud põhjused, näiteks ülekandekaablite hooldustööd, siis praegu üht põhjust rekordhindadeks ei ole. Seetõttu pole ka loota, et hinnad lähiajal oluliselt langeksid.

Olerex hakkab palga maksmisel arvestama vaktsineeritusega

Olerex muudab tanklatöötajate tasustamise korda, motiveerimaks neid ennast vaktsineerima. Ettevõtte juht Piret Miller kinnitab, et kindlasti ei hakata vaktsineerimata töötajate palku kärpima, vaid rakendub hoopis preemiasüsteem.

Viimane USA sõdur, kes lahkus 31. augustil Afganistanist. FOTO: USA 82. õhudessantdiviis

VÄLISUUDISED

USA lahkus Afganistanist

Ööl vastu teisipäeva teatas USA keskväejuhatuse ülem kindral Kenneth McKenzie, et viimased USA väed on Afganistanist peale kahte aastakümmet kestnud sõda lahkunud. Talibani kõneisiku sõnul oli tegemist suure pidupäevaga ning nüüd pöörab äärmusrühmitus tema sõnul oma fookuse heade diplomaatiliste suhete loomisele maailmaga.

Orkaan Ida laastas USAd

Võimsa orkaanina pühapäeval USA Louisiana osariigis maabunud, kogu New Orleansi linna elektrita jätnud ja vähemalt 45 inimelu nõudnud orkaan Ida nõrgenes esmaspäeval troopiliseks tormiks, kuid laastas USA kirde- ja idarannikut edasi nädala lõpuni. USA president Joe Biden kuulutas välja katastroofiolukorra ning saatis osariiki toitu, joogivett, elektrigeneraatoreid ja üle 2000 päästetöötaja.

Poola kuulutas piiril toimuva tõttu välja eriolukorra

Teisipäeval teatas Poola peaminister Mateusz Morawiecki soovist kuulutada Valgevene piiril suureneva rändesurve tõttu välja eriolukord. Lõplikult jõustus otsus neljapäeval ning selle näol on tegemist esimese eriolukorraga riigis peale 1981. aastat. Eriolukord kestab 30 päeva ning kehtestab ranged liikumispiirangud mittekohalikele.

Joe Biden kohtus Volodõmõr Zelenskõiga

USA president Joe Biden toonitas neljapäeval Valges Majas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõiga kohtudes, et Ühendriigid seisavad vastu Venemaa agressioonile, kuid ei näidanud kuidagi välja, et on valmis täitma Kiievi palvet võtta nad vastu NATOsse. Zelenskõi oli esimene Euroopa liider, kes Bideni ametiajal temaga Valges Majas kohtunud on.

Afganistani lääneosas Heratis nõudsid naised Talibanilt õigusi

Meeleavaldusel osalenud naised nõudsid õiguseid haridusele, tööle ja julgeolekule ning teatasid Talibanile, et vastutasuks ollakse valmis burkat kandma.

Texases jõustus karm abordiseadus

Samal ajal kui Lõuna-Ameerikas on Argentina näitel aborte hakatud katoliku kiriku vastuseisust hoolimata legaliseerima, siis USA Texase osariigis hakatakse abordi läbiviijaid nüüdsest karistama 10 000 dollari suuruse trahviga.

Forsmarki aatomielektrijaam Rootsis. FOTO: Vattenfall

TEADUS, TEHNIKA, HARIDUS, TERVIS

Kooliõed vaktsineerivad ja testivad ka koolitöötaid

Alates septembrist antakse kooliõdedele õigus teha vaktsineerimisi lisaks õpilastele ka täiskasvanud kooliperele. Veel saavad kooliõed hakata tegema õpilastele kui ka koolitöötajatele koroonaviiruse teste.

Kohvi joomisel on mitmeid kasulikke eeliseid

Uuringud on näidanud, et mõõdukas koguses kohvi joomine võib kaitsta täiskasvanuid II tüübi diabeedi, Parkinsoni tõve, maksahaiguse, eesnäärmevähi, Alzheimeri tõve ja veel mõnegi haiguse eest.

Teadlased jälgivad uut kiirelt muteeruvat koroonaviiruse tüve

Lõuna-Aafrika teadlased jälgivad uut koroonaviiruse tüve C.1.2., millel on ebatavaliselt kõrge mutatsioonimäär ja mille esinemissagedus on viimastel kuudel järk-järgult suurenenud.

Rootsis on tuumajäätmete ladustamise ruum otsas

Rootsil hakkab otsa saama ruum, kuhu ladustada oma kuue tuumareaktori tekitatud jäätmed. Need kuus reaktorit annavad umbes ­kolmandiku riigi elektrienergiast. Kui enne kuu lõppu otsust ei tehta, peavad tuumajaamade haldajad, sealhulgas Vatten­f­all AB, alustama jaamade sulgemist juba kolme aasta pärast.

Päikesesatelliidid tagaksid elektri

Satelliitidelt kiirgav ­päikeseenergia võib Ühendkuningriigile 2039. aastaks tagada pideva roheenergia varu. Päikesepaneelidega satelliitide võrgustiku võiks saata ­geostatsionaarsele orbiidile. Päikeseenergia muunduks kõrgsageduslikeks raadiolaineteks, mis kiirgaksid kalavõrku meenutavale 98-ruutkilomeetrisele antennirajatisele, et see tagasi elektriks muundada. Rajatise võimsus oleks umbes kaks gigavatti.

Apple’i uued seadmed võivad osutuda eluohtlikuks

Apple’i iPhone 12 ja Apple Watch 6 võivad häirida implanteeritud meditsiiniseadmete, näiteks südamestimulaatorite tööd, kui neid hoitakse kehale liiga lähedal, hoiatavad teadlased. Neis kasutatavad magnetid võivad häirida nii defibrillaatoreid, mis peavad automaatselt seiskunud südame taaskävitama, kui ka südamerütmureid.

«Kupee nr 6» stsenaristid Livia Ulman ja Andris Feldmanis koos kaasprodutsent Riina Sildosega Cannes’is filmi esilinastusel. FOTO: FOTO: Erlend Štaub

KULTUUR

Eesti film Iisraelis edukas

Eesti-Soome koostööfilm, peatselt Eestis kinoekraanidele jõudev «Kupee nr 6» võitis Jeruusalemma filmifestivali peapreemia. ««Kupee nr 6» on kultuuripiire ületav teekonnalugu – lõbustav, nutikas ja erakordselt südantsoojendav. See on näide vabast kinost, mis prii piirangutest, kuigi selle kogu maailm mahub ühte rongivagunisse ja kus tekib eri kultuuride kokkupuude,» kommenteeris festivali žürii.

Algasid Pärdi päevad

2. septembril algasid Arvo Pärdi loomingule pühendatud Pärdi päevad, mis kestavad 11. septembrini. Antakse 17 kontserti 12 paigas – Pärdi päevad jõuavad kirikutesse ja kontserdisaalidesse üle Eesti. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste on esinema kutsunud nii Eesti parimad muusikakooslused kui ka uustulnukad välismaalt.

Lavakunstikooli hakkab juhtima Mart Koldits

Alanud õppeaastast juhib muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli Mart Koldits, kellega sõlmiti peakoordinaatori kolmeaastane leping. Viimased kolm aastat lavakunsti osakonna tööd koordineerinud Jaak Prints jätkab õppejõu ja kursusejuhendajana

Anett Kontaveit oma karjääri teise WTA-trofeega. FOTO: Lauren Bacho

SPORT

Kontaveit triumfeeris USA's Tennisist Anett Kontaveit võitis Clevelandis karjääri teise WTA-turniiri – esimene triumf tuli neli aastat tagasi. Kontaveit on head hoogu jätkanud, sest hooaja viimasel Suure slämmi turniiril USA lahtistel on ta jõudnud 32 parema hulka. Eesti kaotas jalgpallis Belgiale Eesti jalgpallikoondis läks MM-valikmängu Belgiaga Mattias Käidi 2. minuti tabamusest küll 1:0 juhtima, kuidas kaotas lõpuks 2:5.