Postimees Grupp sai selle nädala alguses uue juhi, kui seitse aastat ametis olnud Andrus Raudsalu töö võttis üle Toomas Tiivel. Seni Apollo TVd juhtinud Tiivel peab oluliseks digipööret meediavallas ja rõhutab, et tähtis on osata ennast näoga lugeja poole pöörata.

Läheb hästi. Tööalaselt on viimased päevad möödunud eelkõige kohtumiste tähe all, proovin Postimehes toimuvast võimalikult kiiresti pildi ette saada. Isiklikus plaanis hakkab vaikselt kooli algus sisse lööma, noorem poeg läheb esimesse klassi ja ka suurematele on vaja lugematu hulk riideid, raamatuid ja töövahendeid kokku otsida. Õnneks on abikaasa selle löögi peamiselt enda peale võtnud.