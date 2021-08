Elektriautode laiem kasutus tähendaks elektritootmise laiendamist ja saaste suurenemist. FOTO: P M

Üks roheleppe direktiivi eesmärke on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vähendada kasvuhoonegaaside väljapaiskamist vähemalt 55 protsenti aastaks 2030, võrreldes 1990. aastaga. Maanteetransporti käsitlevas ettepanekus on peamine rõhk sõiduautodel ja tarbesõidukitel, et vähendada sõidukite tekitatavat saastet ning suurendada emissioonivabade tehnoloogiate loomist ja pakkumist turul.



Seejuures on maanteetransport ainus valdkond, kus kasvuhoonegaaside hulk on kasvanud, moodustades 20 protsenti kogu Euroopa Liidu emissioonist. Autotööstus ise on Euroopa Liidu majanduse vaates võtmetähtsusega, moodustades sisemajanduse kogutoodangust üle seitsme protsendi ning pakkudes tööd otseselt või kaudselt kuni 14,6 miljonile eurooplasele. Euroopa autotööstuse investeeringud teadus- ja arendustöösse on keskmiselt 60,9 miljardit eurot aastas.