Teoses «Eesti ajalugu I» toodud pilt võimusuhetest Muinas-Eestis koondab paljude uurijate aastatepikkuse töö vilju. Tervikuks on seotud arheoloogia, kirjalike allikate, folkloori ja keeleteaduse andmeid, arvestatud on teiste maade analoogiaid ja laiemaid poliitilis-majanduslikke protsesse Põhja-Euroopas.

Masendav on lugeda, kuidas selle kõige peale deklareerib Vahtre suures meedias, et tore küll, aga äkki oli ikka kuidagi hoopis teisiti. Asja tuumaks on küsimus: kuidas mõtestada Eesti muinaslinnuseid? Ilmselt iga eestlane on käinud mõnel linnamäel (kasvõi Tartu Toomemäel) või kõndinud näiteks Varbola linnuse ligi tuhandeaastastel paevallidel. Kuidas neis paikades sajandeid tagasi kõrgunud kindlustusi mõtestada? Mida ütlevad need võimu ja poliitika kohta Muinas-Eestis?