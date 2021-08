Utoopia on «Eesti keele seletava sõnaraamatu» järgi defineeritud kui teostumatu unistus, kujutletav ideaalolek. Sellisena võib see tähistada nii kirjanduslikke, poliitilisi kui ka sotsiaalseid nähtusi, aga ka lihtsalt üht mõtteharjutust, üht unistust. Just nimelt kättesaamatus on sisse kirjutatud sõnasse endasse, mis kreeka keeles tähendab «mittekohta». Kuid lootus ja tõsimeelsus, et «ehk äkki siiski», on see, mis utoopiale iselaadi võlu annab.