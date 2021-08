Eelmisel nädalal avaldati koroona seireuuringu tulemused, mis ütlevad, et «Eestis võib olla praegu viirusekandja iga 200. vaktsineeritud täisealine». Arvestades vaktsineeritute koguarvu ja tehes lihtsa arvutuse, selgub, et Eestis liigub praegusel hetkel ringi umbes 3000 koroonapassiga inimest, kes võivad teisi nakatada, aga sellest hoolimata on neil kõikjale vaba pääs.