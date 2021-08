Seltskonnas ei räägita enam ei ilmast ega poliitikast – nüüd on pisijutu (small talk’i) teemaks ikka see, kas oled vaktsineeritud. Kui jah, siis millega ja kuidas õnnestus löögile saada, ning kui mitte, siis miks mitte, kas oled ehk rahvavaenlane või hoopis hullumeelne lamemaalane? Laias laastus on trall vaktsineerimise ümber juba veidi nõmedaks läinud, kirjutab kolumnist Susan Luitsalu.

Ütlen kohe ära, et mina ise olen vaktsineeritud, ja juba suhteliselt ammu. Nimelt enne koroonat töötasin ma sügisest kevadeni Araabia Ühendemiraatides firmas, mis tegeleb sündmustest tele/internetipildi tootmisega (kirjutasin sellest isegi raamatu «Minu Dubai») ning mul oli naiivne ettekujutus, et maailm adapteerub viirusega ja elu läheb edasi. See tegelikult mingil määral juhtuski – peale väga karme liikumispiiranguid (mille raames ei tohtinud Dubai elanikud muuhulgas isegi oma suva järgi toidupoodi minna, vaid pidid selleks aja broneerima, aga tänu millele viiruse levik jällegi kontrolli alla saadi) emiraat taaskäivitati.

Saabus vaktsiin, inimesed immuniseeriti kärmelt ära, kõige esimestena sealjuures valitsus, et eeskuju näidata (selle kohta kedrati raadios lausa reklaami, et ära karda, isegi valitsejad on vaktsineeritud), ning kes vaktsiini ei tahtnud, pidi tööandjale olenevalt oma töö iseloomust kas igal nädalal või lausa iga päev negatiivse koroonatesti ette näitama. Isegi riigi piires liikumiseks oli vajalik testisertifikaat ja kehtisid karantiininõuded. Kuna mulle esiteks ei meeldi pulgad ninas ja teiseks on testimas käimine juba omaette ajakulukas ettevõtmine (me räägime PCRist, mitte kodus ampulli sisse tatistamisest), otsustasin kohe ära, et kõige mugavam on oma suts kätte saada.