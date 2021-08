Hetkel on elus tormilised ajad. Isiklikus elus midagi erutavat ette näidata ei ole ja kirjeldavaks märksõnaks on töö kuubis. Suvi on möödunud äärmiselt produktiivselt. Oleme suutnud sel aastal filmida kaks filmi ning hetkel kolmanda filmi võtted Saaremaal hoos. Tõime juunis välja mängufilmi «Eesti matus» ja käib kibe töö «Apteeker Melchiori» filmi postproduktsioonis ning turunduse ettevalmistamisel. Olen ennast suunanud kindlale kursile ja häälestanud ennast raskuste seljatamisele. Selles valguses suudan lühidalt vastata, et seni läheb veel hästi.