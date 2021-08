Informatiivne on ainult uudis, mis midagi muudab. Rääkimine kellegi igapäevasest kainusest ei lisa midagi uut. Täpselt samuti nagu teadaanne, et Tallinnas pole täna ükski lõvi lahti pääsenud. Küll aga on oluline informatsioon, et lõvi on valla pääsenud. Seepärast tõlgime me oma peas info ringi, tõstes esile olulise – ilmselt on tüürimees muudel päevadel purjus.