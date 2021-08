Marika Priske vallandamine annab märku järeleandmisest avalikkuse survele

Samas jätab see lahtiseks poliitilise vastutuse

Asi on juhtimiskvaliteedis ja minister Tanel Kiigel on usalduskrediit otsakorral

Sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske vallandamine annab ühelt poolt märku järeleandmisest avalikkuse survele leida vaktsineerimiskorratuses süüdlased. Teisalt jätab see lahtiseks poliitilise vastutuse.

Kolmas koroonalaine on juba käes – suvi on lühem, kui unistasime. Samas olid põhilised ohutegurid teada juba mais ja juuni alguses. Juhtimine ei ole olnud piisavalt otsustav, kiire ja eesmärgile keskendunud. Justkui poleks juhid aru saanud, et tegutsetakse väga kallite tagajärgedega kriisi olukorras.

Seepärast on sotsiaalministeeriumi kõrgeima ametniku väljavahetamine õigustatud. Eesti ja meie inimeste jaoks ei ole ju vahet, kas liiga aeglase tempo ja uute ideede puudumise taga on muidu hiilgavate juhtide kriisiväsimus või mõni muu tööd takistav omadus. Meie tahame tulemust.

Samas on raskesti mõistetav, miks minister Tanel Kiik võtab muudatused ette alles kõige karmima kriitika ja koalitsioonipartneri surve peale. Tõsine poliitiline juht oleks muutusi nõudnud ning need läbi viinud ise ja kiiresti, ka omal initsiatiivil tippjuhte vahetades.

Postimees on oma juhtkirjas korduvalt viidanud, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik võiks leida endale teise, jõukohasema ametikoha. Eilne vangerdus Priskega lükkab vaid Kiige poliitilist vastutust edasi.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas on oma erakonnakaaslasest ministrit järjekindlalt õigustanud. Selge, et Mailis Repsi skandaali valguses ei soovi Keskerakond üles tunnistada veel teist ebaõnnestumist. Tanel Kiige varumeeste pingile saatmine niisugust tunnistamist just tähendakski.

Nüüd kui mängust on kahitud sotsiaalministeeriumi senine kantsler, langeb kogu vastutus järgneva eest otseselt poliitikutele.

Tasub ka meenutada, et Keskerakond on valitsuses jõupositsioonil – nemad võivad teha koalitsiooni taas EKREga, mida Reformierakond ei saa endale lubada. Samas peaks Reformierakond mõistma, et rahva pahameel ei piirdu vaid Kiige ja Priske pingpongiga. Reformierakond on ikkagi peaministrierakond ja seega lõppkokkuvõttes samuti vastutav vaktsineerimistempo eest.

Sotsiaalminister peab leidma sellele keerukale organisatsioonile järgmise tippjuhi, kes suudab tuua vaktsineerimise käiku ja muusse kriisijuhtimisse otsustava muutuse. Seejuures tuleb uue kantsleriga edasi elada ka rahulikumatel aegadel.

Võimalik, et mõnes poliitilises kabinetis arvatakse, et kantsler Priske väljavahetamine ongi piisav vastutuse võtmine. Apoliitiline vastutus poliitilise asemel. Võib-olla loodetakse, et tähelepanu siirdub mõneks ajaks näiteks kantsleri lahkumishüvitise suurusele, et patuoinas on avalikkuse jaoks leitud vmt.

Nii lihtsalt sest varasema passiivsusega tekitatud olukorrast siiski pääsema ei peaks. Asi on juhtimise kvaliteedis ja minister Tanel Kiigel on usalduskrediit otsakorral.