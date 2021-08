Demokraatia on väga mürarohke paik – sellega peame leppima, sest sellisest elukorraldusest saadav lõppkasu isikuvabaduste ja toimiva õigusriigi näol on suur ja meile kõigile hea. Autokraatia ja selle surrogaadid võivad muuta müra rütmiks, kuid sel juhul ei pruugi ühiskonnal sellest umbsest kontserdisaalist ilma verevalamiseta väljapääsu olla. Seega, kedagi ei tohi karistada põhjusel, et tema arvamus on paljas müra ehk ilmselgelt faktivaba või irratsionaalne.