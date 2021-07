Iga Eesti olümpiamedal on tõele au andes paras ime. Kuldmedal on mitu grammi haruldasem. Ja väärtuslikum, sest epeenaiskond (Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Irina Embrich ja Erika Kirpu) pääses Tokyo mängudele tänu piltlikult öeldes võrrandi lahendamisele, kus muutujaid oli rohkem kui rubla eest.

Vägeva neliku veelgi vägevamat triumfi on kajastatud iga võimaliku nurga alt. Kes mida ütles? Kes tundis mida? Mida räägiti olümpiafinaalist Lõuna-Koreas, kelle Eesti alistas? Ja muidugi, eestlastena ei saa me üle ega ümber ka rahakotti vaatamisest – kes kui rikkaks nüüd täpselt saab?

Praegu on kummaline mõelda, et see kõik võinuks jääda olemata. Ja tee olümpiavõiduni polnud katkemisele lähedal ainult ühe korra, vaid rohkem. See võinuks katkeda tänavu märtsis Venemaal Kaasanis. See võinuks katkeda juulis Tokyos.