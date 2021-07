Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Ennustaja (kelle rollis on samuti McIntyre) sahmib natuke kätega klaaskuuli kohal ja tuleb lagedale hulga väidetega, mis tunduvad tema kliendile loomulikult kui täielik jaburus. Algatuseks teatab selgeltnägija, et aastal 2020 polegi tema klient ametilt enam koomik, vaid hoopis asendusõpetaja ja harrastusjuuksur. Vormiriietus nende ametite jaoks? Dressipüksid!

«Neid dressipükse hakkad sa kandma iga päev ja teed seda kuude kaupa,» teatab ennustaja muretult ning lisab, et vormiriietuse ülemiseks osaks on tavaliselt T-särk, milles McIntyre ka eelneval ööl maganud on. Hoolimata koomiku totaalsest hämmeldusest ja uskmatusest läheb selgeltnägija aina sügavamale.