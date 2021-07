Valitsuse sõnum vaktsineerimise suhtes peaks olema täpne ja ühemõtteline

Praegu aga paistab, et üks valitsuserakond ei usu ka ise oma sõnu

Trall ühe ministri veendumuste pärast varjutab valitsuse eesmärgi

Urmas Nemvalts joonistab. FOTO: Urmas Nemvalts

Koroonaviiruse Delta tüvi on ennast näidanud väga nakkava viirusena. Tänases Postimehes ütleb teadusnõukoja liige Krista Ficher, et kui viirus levib sama jõudsalt edasi, siis ootab meid praeguste prognooside kohaselt nakatumiskordaja R 1,2 juures augusti lõpuks 500 nakatunut päevas, kuid kui nakatumiskordaja tõuseb, siis räägime samal ajal juba palju suuremast arvust.

Eestis on praegu täielikult vaktsineeritud 36,25 protsenti elanikkonnast, mida on ilmselgelt liiga vähe, et saavutada karjaimmuunsust ning samas tunda ennast avalikes kohtades ringi käies turvaliselt.

Vaktsineerimine näib ka olevat ainuke viis, kuidas koroonaviirusest võitu saada. Kui valitsus kehtestab uusi piiranguid ja soodustab vaktsineerimist kõikjal Eestis, siis on oluline, et rahvale edastatav sõnum oleks võimalikult täpne ja ühemõtteline.

Praegu aga näib, et meil on valitsuses erakond, kes ei usu ise ka oma sõnu. Varem on kultuuriminister Anneli Ott meedias silma paistnud sellega, kui ta ütles, et ei pea vaktsineerimise soodustamist õigeks sunni ja propaganda abil. Muuhulgas peab ta vajalikuks, et iga inimene konsulteeriks enne otsuse langetamist oma perearstiga.

Seejärel aga saatis Keskerakonna riigikogu fraktsioon eile välja pressiteate, milles kinnitatakse, et vaktsineerimine annab kõige tõhusama kaitse koroonaviiruse erinevate tüvede vastu. Lisaks pannakse kõikidele Eestimaa inimestele südamele, et nad laseksid esimesel võimalusel kaitsesüsti teha.

Kui valitsuse eesmärk on jätkuvalt vaktsineeritud inimeste osakaalu suurendamine ja ühiskonna lahti hoidmine, siis on oluline, et välja oleks kujundatud ühtne seisukoht.

Need sõnumid on mitmeski mõttes vastuolulised ja sunnivad inimesi põhjendamatult jooksutama ühest kohast teise. Seejuures tundub see ministri maine puhastamise kampaania pigem vesi vaktsineerimata inimeste veskile.

Nagu on öelnud ka käitumisteadlane Andero Uusberg, siis vaktsiinis kõhklejad on Anneli Oti näol endale liitlase saanud. Liitlase, kes on vastutav kultuuri- ja spordielu edendamise eest. Tegemist on väga laia valdkonnaga, mis on pidanud seni taluma piirangute ränkrasket survet. Minister peaks siiski tegema endast kõik, et seista oma valdkonna huvide eest ning leevendada kriisi mõjusid sellele.

Tema öeldut võidakse ikka ja jälle ära kasutada desinformatsiooni külvamisel. Kui valitsus peaks näiteks tahtma juurutada koroonapassi kasutamist, siis see võib anda kultuuri- ja meelelahutusasutuste vaktsineerimata külastajatele põhjuse protestimiseks. See oleks suur tagasilöök minister Oti vastutusalas olevatele kultuurikorraldajatele, kes on üritanud kõigest väest ümber teha oma sündmuste korraldamist selliselt, et see oleks kõigile ohutu. Samuti on nad olnud valmis kontrollima tervisetõendite olemasolu. Peaasi, et kultuuri kinni ei pandaks.