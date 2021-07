​VKG Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann, kirglik kalamees, võtab ette pika matka väga suure saagi lootuses. See pole enam niisama kala püüdmine, pigem suisa valaskala, tselluloositehase või kuidas iganes seda seekord täpselt ka ei nimetata, mis on mõnegi siinse metsatöösturi unistuseks.

VKG Grupp nimetab oma kavandatavat ettevõtmist biotoodete tehaseks. Paberi peal tundub selle rajamine Ida-Virumaale Lüganuse valda igati loogiline. «Meil on infrastruktuur, mis on ühel või teisel põhjusel kasutamata, ja see ei ole mõistlik. Meil on toore, mis liigub välja, ja ka see ei ole mõistlik,» kirjeldab Asmann.