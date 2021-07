Eile esitas Viru Keemia Grupp Lüganuse vallale taotluse algatada eriplaneering, uurimaks tselluloositehase rajamise võimalikkust. Taotlejad on veendunud ettevõtmise mõistlikkuses. Küsimus on selles, kas neil õnnestub selles veenda ka valda ja Eesti avalikkust.

Tänase lehe majanduskülgedel annavad VKG esindajad ülevaate uue tehase rajamisega seotud võtmeküsimustest. Iseenesest näib plaan toimivat hästi. Kohapeal on olemas keemiatööstuse kompetentsus ja puidukeemia on loogiline arengusuund tööstusele, mis praegu toetub suures osas põlevkivi töötlemisele. Selles mõttes on VKG plaan üks esimesi, mis näitab realistlikku võimalust, kuidas Ida-Virumaal rohepööret ellu viia.