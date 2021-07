Kole raske on olla mustvalge foto. Keegi ei mõista sind. Lapsed vaatavad su peale ja mõtlevad, kas vanasti oli maailm mustvalge. No ei olnud, väidab luuletaja Wimberg.

Tee sa seda neile selgeks! Taevas on fotol hall, aga päris elus oli see vahel ikka sinine ka. Inimesed on fotol valged ja kahvatud, nagu lubjapintsliga üle käidud, aga tegelikult, ausõna, olid nad sel juhul päris elus roosad. Kes oli muu nahavärviga, see muidugi oli muu nahavärviga, aga valge võrdus ikka roosaga. Ei olnud vana aja inimesed valged kogud mustvalges maailmas.