Jalgrattad muutuvad populaarsemaks, mis on hea märk, kuna see näitab kasvavat huvi elada ja liikuda tervislikult ning looduskeskkonda säästa. Oleme veel kaugel Põhjala ja Lääne-Euroopa jalgrattakultuurist, kuid sinnapoole liigume meiegi. See, et jalgratastega ummistatakse reisironge, on aga halb märk, sest näitab taristu arenematust, kirjutab toimetaja Aimar Altosaar nädalakommentaaris.



Elron on oma rongides loonud võimaluse ratastoolide ja lapsevankrite kõrval piiratud arvu jalgrataste veoks. Tänuväärselt on tellitud uutesse rongidesse nendele rohkemgi ruumi, kuid on selge, et rataste vedu saab ka edaspidi jääda vaid erandlikuks ja mitte massiliseks teenuseks. Sest me soetame endale rattad ju selleks, et nendega ise sõita, kui see ei ole aga igal pool võimalik, tekivadki probleemid.