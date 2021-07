Taevased väed paistavad olevat Ülemiste vanakesega mesti löönud. Linn peab uuenema pidevalt, nüüd aga hoopis kliimamuutustega kohanemiseks. Samuti pole mingit garantiid, et vanake alles ehitusjärgus linna üle ei ujuta. Erakordselt tugevad vihmasajud ja rekordilised kuumalained kummitavad meid tulevastel aastakümnetel üha enam, kuid praegune linnakeskkond on loodud hoopis rahulikuma aja tarbeks.

Tänane leht kajastab viimastel päevadel Saksamaa läänepoolsemaid liidumaid laastanud üleujutusi, mille tagajärjel on hukkunud üle 100 inimese ja elektrita jäänud sajad tuhanded majapidamised. Tugevad vihmad on üle ujutanud ka Belgia, Hollandi ja Luksemburgi.

Paar aastat tagasi ei pidanud riigid tervishoiusüsteemi vastupidavust prioriteetseks teemaks, sest puudus globaalse pandeemia kogemus. Ilmselt pannakse järgnevatel aastatel enneolematult rõhku just tulevaste pandeemiate ennetamisele. Kuid kui suur on tõenäosus, et täpselt sama kriis juhtub uuesti? Oma vigadest õppimine on hea, kuid nüüd on aeg õppida ka sellest, mis veel tulemata on.