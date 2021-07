Estonia vraki uuringud 13. juulil sonariga Mesotech MS1000. Pildil vasakult Peeter Ude, Rene Arikas, Brian Abbott, Eero Naaber. FOTO: Madis Veltman

Postimees koos BNS'ga võtab lühidalt lõppeva uudisnädala kokku.

MÖÖDUNUD NÄDALAVAHETUS, 10.-11. juuli

The Virgin Galactic kosmoselaev SpaceShipTwo.

Valmisolek rändekriisiks - Eesti tugevdas Leedu rändekriisi tõttu valmisolekut Eesti idapiiril, kuid kontrolli on tõhustatud ka Eesti-Läti piiril ja sadamates.

Vaktsineerimine tänavatele - Apteekrid ja perearstid märgivad sotsiaalministeeriumile saadetud pöördumises, et vaktsineerimine peaks olema inimesele võimalikult lihtne ja mugav ning ei peaks piirduma ainult apteekidega.

Rahutused Gruusias - Gruusias suri telejaama TV Pirveli operaator Aleksandr Laškarava, kelle LGBT marsi vastased nädala alguses Thbilisis läbi peksid.See tõi tänavatele tuhanded inimesed, kes nõudsid valitsuse tagasiastumist.

USA varinguohvrite arv kasvab - Florida osariigis asuvas Surfside'is paar nädalat tagasi aset leidnud kortermajavaringu ohvrite arv kerkis 90-ni.

Kosmoseturism rikastele - Briti miljardär Richard Branson lendas USA New Mexico osariigist Virgin Galacticu alusel kosmose piirile, lootes, et tema retk annab tõuke tärkava kosmoseturismi tööstuse arengule.

Ränk õnnetus Türgis - Türgi idaosas hukkus õnnetuses migrante vedanud bussiga 12 inimest.

Prantsusmaa leevendab piiranguid - Pariisis avati üle 16 kuu taas ööklubid, samas kui ülejäänud Euroopa riikides on hakatud ööelu koroonaviiruse nakkuste kasvu tõttu uuesti piirama.

Maksureform kogub toetust - Tööstusriikide ühenduse G20 rahandusministrid avaldasid Veneetsias toetust globaalsele maksureformile, millega tahetakse seada ettevõtte tulumaksu miinimumiks 15 protsenti.

ESMASPÄEV, 12. juuli

12.07.2021, Tallinn. Algasid Estonia vraki uuringud Mesotech sonariga. Pildil Rene Arikas, Brian Abbott.

Eesti toetus Leedule - Välisminister Eva-Maria Liimets osales Brüsselis Euroopa Liidu välisasjade nõukogul, kus avaldas Leedule solidaarsust Valgevene põhjustatud migratsioonikriisis.

Estonia purunenud vrakk - Käimasolevatest uuringutest selgus, et parvlaev Estonia vrakis on veel pragusid, millest rootslased teadsid sellest ammu, ent otsustasid alles nüüd seda avalikkusega jagada.

Diplomaadi äpardus - Heiti Mäemeest, Eesti suursaadikut Nur-Sultanis, ei lubatud Varssavi lennujaamas Kasahstani pealinna suunduva lennuki peale - meedia väitel oli põhjuseks maski kandmisest keeldumine ning agressiivne käitumine.

Koroona tõstab taas pead - Koroonapiirangute leevenemine on toonud Euroopas kaasa koroonaviirusesse nakatumise tõusu ning Eesti teadusnõukoja juhi Irja Lutsari hinnangul on nakatumise kasv paratamatu ka Eestis.

Venemaa õhutrikid jätkuvad - Balti õhuturbemissioonil osalevad NATO hävitajad saatsid eelmisel nädalal Läänemere kohal rahvusvahelises õhuruumis Vene sõjalennukeid kahel korral.

Elron pitsitab jalgrattureid - Alates 26. juulist tuleb suvehooajal Elroni rongides edaspidi osta jalgrattale rattapilet, kuna senine tasuta jalgrataste transport on ettevõtte teatel viinud olukorrani, kus rattad ummsstavad vahekäike ja takistavad oluliselt reisijate liikumist.

Apollo laiendab haaret - Eesti suurim meelelahutusettevõte Apollo Group omandab 51 protsenti Läti tuntud restoraniketist Lido.

EL-i toetus Leedule - Valgevenest lähtuva rändemure lahendamiseks eraldab Euroopa Komisjon Leedule 10 miljonit eurot. Abi lubab ka Poola.

Ühisrinne Valgevene vastu - Norra võimud otsustasid Euroopa Liidu eeskujul kehtestada Valgevene ametikandjatele ja majanduse tähtsamatele valdkondadele sanktsioonid.

Kriis Kuubal - USA välisminister Antony Blinken ütles, et Kuuba liider teeb vea, kui süüdistab puhkenud meeleavaldustes Ühendriike ja ei kuula selle asemel oma rahvast. Venemaa hoiatas omakorda igasuguse välise sekkumise eest Kuubal pärast seda, kui tuhanded inimesed avaldasid protesti kommunistliku valitsuse vastu.

Vaktsiin kohustuslikuks - Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas tervishoiutöötajatele vaktsineerimise kohustuslikuks muutmisest ja piirangute karmistamisest seoses viimase aja nakatumiste arvu kasvuga.

Britte ootavad leevendused - Briti valitsus kinnitas, et tühistab enamiku koroonapiirangutest Inglismaal nädala pärast, kuid rõhutas, et pandeemia pole kaugeltki veel läbi saanud.

USA kohaolek Bulgaarias - Bulgaaria Graf Ignatjevo õhujõudude baasi saabus kaheksa USA mitmeotstarbelist hävitajat F-16 Fighting Falcon.

Hiina ja USA suhted pingestuvad - Hiina relvajõud teatasid, et ajasid USA sõjalaeva välja Lõuna-Hiina mere vaidlusalustest vetest; Washington hoiatas, et Filipiinide ründamine võib aktiveerida vastastikuse kaitse lepingu.

TEISIPÄEV, 13. juuli

Tallinna Linnahall.

Vaktsineerimine turgudele - Astri Grupp hakkab peagi koostöös riigiga pakkuma eelregistreerimata vaktsineerimist oma kaubanduskeskustes ja turgudel Tallinnas ja Narvas.

Linnahalli uudes kosilased- Baltcapi investeerimisfond pakkus Tallinna linnavalitsusele, et võiks investeerida Tallinna linnahalli.

Abi kultuurile - Kultuuriminister Anneli Ott allkirjastas käskkirja, millega antakse 106 era- ja kohaliku omavalitsuse kultuurikorraldajale üle 4,9 miljoni euro eest kriisiabi teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks.

Vaktsiin koolidesse - Haridus- ja teadusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi prioriteet on suurendada vaktsineerimist 12-aastaste ja vanemate hulgas, suurem eesmärk on aga enne uut koroonalainet vaktsineerida enamik koolirahvast.

Lõuna-Aafrika Vabariigi rahutused - Lõuna-Aafrika Vabariigis on ekspresident Jacob Zuma vangistamise järel puhkenud vägivald nõudnud juba 72 inimese elu.

Lääs lahkub Afganistanist - Prantsusmaa kutsus teisipäeval kõiki oma kodanikke seoses julgeolekuprobleemidega üles Afganistanist lahkuma, teatas Prantsusmaa Kabuli suursaatkond ajal, mil Taliban on käivitanud võõrvägede lahkumise järel suurpealetungi.

Koroona murrab Venemaad - Venemaa püstitas järjekordse ööpäevase koroonasurmade arvu rekordi, ehkki võimud näevad vaeva, et kolmandat nakkuslainet peatada. Viimase ööpäevaga tuvastati 24 702 uut koronanakkuse juhtu ja COVID-19 tagajärjel suri 780 inimest, teatas operatiivstaap.

Hiigeltrahv veebihiiule - Prantsuse konkurentsiamet määras Google'ile 500 miljoni eurose trahvi, sest firma ei ole pidanud meediaettevõtetega läbirääkimisi nende sisu kasutamise üle, nagu nõuavad Euroopa Liidu autoriõiguse reeglid.

Venemaa sõbrustab Valgevenega - Vene president Vladimir Putin võõrustas teisipäeval Valgevene autoritaarset riigipead, kes on sõltuv Lääne surve kasvades aina enam Moskva toest.

KOLMAPÄEV, 14. juuli

Eesti liitlassuhted- Peaminister Kaja Kallas kohtus Ameerika Ühendriikide Senati ja Esindajatekoja relvajõudude komitee juhtide ning Balti parlamendirühma esindajatega, et tagada USA Kongressi kindel tugi meie regiooni julgeolekule.

Salapära presidendikandidaadi ümber - Peaminister Kaja Kallase sõnul edenevad presidendikandidaadi otsingud väga pingeliselt, samas on leitud on hea kandidaat, keda tuleb veel kandideerima veenda.

EKRE rebib Reformierakonnale järele - Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti küsitlus näitab, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus püsib tõusutrendis ning vahe Reformierakonnaga väheneb.

Kasvav küberoht - Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kutsus elutähtsa teenuse osutajad ümarlauale, et anda ülevaade muutunud küberohupildist ja koos Riigi Infosüsteemi Ametiga jagada soovitusi oma küberturbe taseme ja vastupanuvõime tõstmiseks.

Terviseameti rikkumised - Postimehe andmetel hoiab terviseamet paljudes kohtades ravimeid ilma vastava loata, riik selles aga probleemi ei näe.

Koroonaoht paisub - Haigestumuse intensiivsus tõusis üle-eestiliselt ECDC riskimaatriksi alusel keskmiseks, haigestumine on hakanud taas kasvama, juuli lõpus võib näha üle 100 nakatunuga päevi ning R on selgelt kasvutrendis, see on seotud delta tüve osakaalu suurenemisega.

Ohtliku haiguse taastulek - Harjumaal Kiili vallas tuvastati sigade Aafrika katku (SAK) nakatumine OÜ Pihlaka Farmis, farmis on ligi 2000 siga.

Kurikuulsate häkkerite kadumine - Venemaalt tegutsev häkkerirühmitus, mida süüdistatakse ulatuslikus lunavararünnakus, kadus veebist, tekitades spekulatsioone, et sammu võis põhjustada valitsuse tegevus.

Poola ja EL-i vastasseis - Poola põhiseaduskohus otsustas, et Euroopa Kohtu (CJEU) meetmed Poola justiitsreformi vastu pole põhiseaduspärased.

Oodatud kohtuotsus - Rootsi kohus mõistis 22-aastase afgaani mõrvakatsete eest eluks ajaks vangi, sest ta oli rünnanud märtsis noaga seitset inimest.

Kaks süsti - Euroopa Ravimiamet (EMA) kinnitas, et maksimaalse kaitse saamiseks koroonaviiruse väga nakkava delta tüve vastu on äärmiselt tähtis manustada kaks kaitsesüsti heakskiidu saanud vaktsiinitootjailt.

Miinuses USA - USA selle rahandusaasta esimese üheksa kuu eelarvepuudujääk tõusis 2,24 triljoni dollarini.

Pinged Krimmis - Venemaa hoiatas, et ei luba Briti hävitaja HMS Defenderi-laadset käitumist Krimmi rannikul ning kavatseb sellele karmilt reageerida.

NELJAPÄEV, 15. juuni

Saksamaa lääneosas tõusis Ahri jõgi paduvihma tõttu üle kalalste. Pildi veevooluga jõkke sattunud auto

Piirid sulguvad - Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu soovitustele tuginevad korralduste muudatused, mis reguleerivad Eestisse saabumisel kehtivaid eneseisolatsiooni ja testimise nõudeid; piiranguteta saab alates esmaspäevast Eestisse tulla Euroopa riigist, mille kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on kuni 75.

Euroopa Liit kurjustab - Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse ja saatis ametlikud kirjad 24 EL-i liikmesriigi, sealhulgas Eesti suhtes, kuna need riigid ei ole viinud oma mitmesuguseid siseriiklikke õigusnorme kooskõlla töötajate lähetamise direktiivi jõustamisdirektiiviga.

Isamaa jätkab vanal rajal - Erakonna Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul peab Eesti riik kiiremas korras üle minema eestikeelsele õppele ning seda kõigis kooliastmetes.

Koroonaoht kasvab - Eestis jaanipäeva eel rohelisele ehk madalale tasemele langenud koroonaviiruse leviku risk tõusis taas kollasele ehk keskmisele tasemele.

Hämmastav avastus Estonia vrakil - Parvlaev Estonia kuuendat uuringupäeva saatis sügavat hämmeldust tekitanud avastus: ramp, mis nii 2019. aastal Norra dokumentaalfilmi loomisel kui ka 1994. aasta ametliku raporti järgi oli suletud, leiti nüüd olevat täielikult laht.

Leedu palub abi - Leedu pöördus seoses suurenenud pagulastevooluga üle Valgevene piiri ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) poole.

Loodus nõuab ohvreid - Paduvihmast põhjustatud üleujutused Lääne-Euroopas on nõudnud Saksamaa vähemalt 58 inimelu ja mitukümmend inimest on kadunuks jäänud.

Valgevene opositsiooni kaitseks - Valgevene opositsiooni, inimõiguslaste ja ajakirjanike üha jõulisem mahasurumine on täiesti vastuvõetamatu, ütles ÜRO inimõigusvolinik.

Uued viirustüved - Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hädaolukordade komitee hoiatas uute ja tõenäoliselt suurema nakkavusega COVID-19 tüvede tekke ja leviku eest maailmas, mis teeb pandeemia peatamise raskemaks.

Võidujooks kosmoseturismis - Jeff Bezose firma Blue Origin võtab 20. juulil oma esimesele mehitatud kosmoselennule kaasa 18-aastase noormehe, kes maksab ise piletiraha ja saab kõigi aegade noorimaks astronaudiks.

EL noomib - Euroopa Komisjon alustas Ungari ja Poola konservatiivsete valitsuste vastu rikkumismenetluse seoses neis Euroopa Liidu liikmesriikides vastuvõetud meetmetega, mis diskrimineerivad LGBT-kogukonda.

Rahutused LAV-is koguvad hoogu - Lõuna-Aafrika Vabariigis on ekspresident Jacob Zuma vangistamise järel puhkenud vägivald nõudnud juba 117 inimese elu. LAV-i valitsus kavatseb saata 25 000 sõdurit juba kuuendat päeva kestvate rahutuste ohjeldamiseks.

Protest Prantsusmaal - Prantsusmaal avaldasid president Emmanuel Macroni kehtestatud uute koroonapiirangute vastu meelt umbes 19 000 inimest.

REEDE, 16. juuli

Ott Tänaku võistlus lõppes varakult.

Koroonapuhang lastelaagris - Pärnumaa lastelaagris nakatus ligi 30 last koroonasse, esialgsetel andmetel on tegemist delta tüvega.

Tänaku ebaõnn - Rally Estonial reedese päeva esimese kiiruskatse võitnud Ott Tänak käis seejärel autoga põllul, lõhkus rehvid ja katkestas.

Purunenud Estonia - Reisiparvlaeva Estonia vraki eeluuringud näitasid, et vrakk on mitmes kohas oluliselt vigastatud ja aluselt on eemaldunud ramp, samas on kerel olevate vigastuste iseloom sarnane pinnase geomeetriaga.

Maris Jesse taandub - Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul terviseala asekantsleriks Heidi Alasepa, kes vahetab sellel ametikohal septembri alguses välja Maris Jesse.

Karm ennustus - Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ennustab COVID-19 nakkusjuhtude arvu viiekordistumist 1. augustiks eelmise nädala tasemega võrreldes.

Ajakirjaniku hukkumine - Reutersi fotograaf Danish Siddiqui sai Pakistani piiripunkti lähedal käivaid Afganistani valitsusvägede ja Talibani lahinguid kajastades surma.

Üleujutusohvrite arv kasvab - Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa võimud teatasid, et tulvades on saanud surma 50 inimest, see tähendab, et üleujutuste ohvrite arv kogu riigis kerkis vähemalt 93-ni.

Kriisis Afganistan - ÜRO humanitaarabijuht Afganistanis kutsus annetama 850 miljonit dollarit, et aidata sellel sõjast räsitud riigil tulla toime Talibani pealetungi mõjude, alatoitluse, ränga põua ja 627 000 afgaani kodumaale naasmisega sel aastal.