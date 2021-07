Lähilugemine on süvenenud ja detailidesse laskuv lugemine. Tavaliselt püütakse selle käigus leida teksti iseloomulikumad omadused või võetakse vaatluse alla üks kindel külg teoses, näiteks luuletuse rütm või ruumi kujutamine romaanis. Lähilugemine on ülelugemine: mitte liialduse, vaid korduvuse mõttes. See tähendab, et ühest lugemiskorrast enamasti ei piisa. Analüüs võib toimuda suuliselt, kuid mõtte konkretiseerimiseks on parem see siiski kirja panna.