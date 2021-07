Septembris 2001 olid New Yorgis ja Washingtonis toimunud terrorirünnakud just USA-le haava löönud. Ometi tundus lääs võitmatuna, mitte ainult vaimult, vaid ka sõjaliselt. Tõepoolest, kui ma hiljem samal kuul Afganistani jõudsin, tundus selge, et Talibani režiim – mis oli võimaldanud varjupaika Al-Qaeda vaimsetest juhtidest rünnakute korraldajatele – on hukule määratud.

Kakskümmend aastat hiljem on pilt muutunud. Sedamööda, kuidas Taliban edasi tungib, seisavad USA ja tema liitlased silmitsi suurima alandusega pärast Saigoni langemist. Kogu arve alles ootab tasumist. Kuid selge on juba see, et sellel ajal, kui meie vastased, peamiselt Hiina, on oma jõuvarusid ja prestiiži tugevdanud, oleme meie enda omi raisanud.