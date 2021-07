Jalgratta kaasavõtt rongile on muutunud nii populaarseks, et see on tekitanud ruumiprobleemi ja turvariske reisijaile. Elron püüab probleemi lahendada jalgrattapileti kehtestamisega, ehk siis rattasõitjaid tõrjudes. Kas ja kuidas peaks riik kui firma omanik sellises olukorras reageerima?