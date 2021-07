«Ma ei karda, see on osa tööst,» ütles tunnustatud Hollandi krimiajakirjanik Peter R. de Vries tööga seotud ohtude kohta mai lõpus antud intervjuus. Aastakümneid narkoparuneid ja allilmategelasi paljastades ühiskonna põhjakihi esindajate varvastel valusalt trampinud ajakirjanikule olid tapmisähvardused saanud vaat et rutiiniks.