Inimeste ootus ja arusaam sellest, milline on linnas hea elukeskkond, on viimastel aastatel kiiresti muutunud. Õigupoolest on see lahknenud. Hulk inimesi soovib endiselt siledaid teid ja parkimiskohti, aga teine osa tahab rattaga sõita ja jalutada ning ootab linnast rohelust.