Migrant Leedu põgenikukeskuses. FOTO: Valdas Kopustas

Postimees koos BNS'ga võtab lühidalt lõppeva uudisnädala kokku.

MÖÖDUNUD NÄDALAVAHETUS, 3-4. juuli

Konteinerlaev Ever Given. FOTO: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Eesti:

EKRE jätkab senise juhiga. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) valis pühapäeval esimeheks Martin Helme ning aseesimeesteks Mart Helme, Henn Põlluaasa ja Jaak Madisoni. Erakonna ametlikuks presidendikandidaadiks kinnitati Henn Põlluaas.

Riikliku lennufirma kahjum. Riigile kuuluva lennukompanii Nordic Aviation Group käive kukkus eelmisel aastal 42 protsenti 61 miljoni euroni, kahjum kasvas kolm korda 10,5 miljoni euroni.

Piiri tagant:

Põgenikekriis Leedus kogub hoogu. Leedu piirivalvurid pidasid laupäeval kinni veel 160 ebaseaduslikku migranti, kes tulid üle piiri Valgevenest.

Suessi kanali kriisi lõpp. Suessi kanalit märtsikuus blokeerinud hiigeltankeri Ever Given omanikud ning Egiptuse võimud said kahjuhüvitise osas kokkuleppele ja arest all olnud alus lasti vabaks.

Marine Le Peni teine katse. Marine Le Pen võitis pühapäeval Prantsusmaal paremäärmusliku Rahvusliidu juhivalimised ja jääb erakonna etteotsa, et kandideerida 2022. aasta presidendivalimistel.

Vaktsineerimisedu Soomes. Soomes on esimese Covid-19 vaktsiinidoosi saanud inimeste osakaal kahe kuuga kahekordistunud, ulatudes nüüd 60 protsendini elanikkonnast.

ESMASPÄEV, 5. juuli

LGBT-liikumise vastased protestijad põletasid Gruusia pealinna tänaval vikerkaarelippu. FOTO: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS/Scanpix

Eesti:

Valgevene narrib Euroopat. Isamaa eurosaadiku Riho Terrase sõnul üritab Aljaksandr Lukašenka illegaalsete immigrantide vooluga Leedu piiril Euroopat lõhestada.

Meedikute kuriteokahtlus. Põhja-Eesti Regionaalhaigla ortopeediakeskuse kaht arsti kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ja altkäemaksu võtmises, üht neist ka kelmuses.

Kuumus paneb jooma. Kui maikuus viis politsei Tallinnas kainestusmajja kainenema rekordilised 635 inimest, siis juunikuus tuli politseil kainenema toimetada juba 687 inimest, mis tähistab uut rekordit.

Ränk veretöö liigub kohtu suunas. Tänavu märtsi alguses Võhmas kaht last pussitanud naine on pärast kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi tunnistatud süüdivaks ning nüüd valmistab prokuratuur ette juhtunu materjalide kohtusse saatmist - naisele on esitatud kahtlustus mõrvakatses.

Piiri tagant:

Valgevene opositsiooni kodu Leedus. Valgevene endise presidendikandidaadi Svjatlana Tsihhanovskaja kantselei sai Leedus diplomaatilise staatuse.

Rahutused Gruusias. Gruusia LGBTQ aktivistid olid sunnitud esmaspäeval ära jätma plaanitud Pride-marsi, kuna ürituse vastaste ja osalejate vahel puhkesid kokkupõrked. Ühtlasi mõistis Gruusia president Salome Zurabišvili hukka vägivalla LGTBQ kogukonna ja ajakirjanike vastu.

Paast taastub operatsioonist. Paavst Franciscus on pühapäevase käärsooleoperatsiooni järel hea tervise juures, kuid jääb umbes seitsmeks päevaks haiglasse.

Inglismaa vabaneb maskide alt. Kõik õiguslikud nõuded kanda näomaski ja hoida sotsiaalset vahemaad lõppevad Inglismaal 19. juulil, teatas peaminister Boris Johnson.

USA riigipea hoiatus. President Joe Biden hoiatas USA iseseisvuspäeva tähistamise kõnes, et koroonaviirus pole veel võidetud, kuigi ameeriklased on teinud selles võitluses tohutuid edusamme.

TEISIPÄEV, 6. juuli

Afganistani sõdur hüljatud Bagrami baasi uudistamas. FOTO: HEDAYATULLAH AMID/EPA/SCANPIX

Eesti:

Eesti diplomaadi kinnipidamine. Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) pidas Peterburis kinni Eesti konsuli Mart Lätte. Eesti välisministeerium kinnitas, et tegemist on Venemaa poolse provokatsiooniga.

Kriitika Simsoni pihta. Euroopa Komisjonis on lõpusirgel praeguse kümnendi taastuvenergeetika arengute arutelu. Palju kõneainet pakkunud puidupõletamise soosimine seisab aga komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni toel, kes näib seda õigustavat pinnapealsete teadmistega, mille osas on Rootsi ja USA eksperdid väga kriitilised.

Riigipea kiitus. President Kersti Kaljulaid tunnustas teisipäeval Kadriorus roosiaias parimaid koolilõpetajaid, kiites neid vastutustundlikkuse eest.

Piiri tagant:

Isepäine Iraan. Iraan on eemaldumas rahvusvahelisest tuumaleppest kavatsusega toota 20 protsendini rikastatud metallilist uraani, teatas Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA).

EL-i toetus Leedule. Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel lubas teisipäeval Leedu-Valgevene piiril Medininkais, et Euroopa Liit teeb kõik endast oleneva, et pakkuda Leedule rohkem toetust.

USA lahkub Afganistanist. USA vägede väljaviimine Afganistanist on enam kui 90 protsendi ulatuses lõpule viidud, teatas Pentagon.

Rünnak ajakirjaniku vastu. Tuntud Hollandi krimiajakirjanik Peter R. de Vries toimetati Amsterdamis haiglasse pärast seda, kui ta keset päeva aset leidnud tulistamises sai raskelt haavata.

EL-i kliimapüüdlused. Euroopa Komisjon võttis vastu mitu dokumenti kestliku rahanduse valdkonnas ning uus kestliku rahanduse strateegia sisaldab mitut algatust kliimamuutuste ja muude keskkonnaprobleemidega võitlemiseks. Lisaks nähakse ette rohkem investeeringuid kestlikku majandusse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) suurema kaasamise.

Ränk lennuõnnetus Venemaal. Venemaa Kaug-Ida Kamtšatka piirkonnas kukkus teisipäeval alla lennuk 28 inimesega pardal, kes kõik hukkusid.

Luureskandaal Saksamaal. Saksamaa föderaalprokuratuur on esitanud poliitikateadlasele süüdistuse Hiina kasuks luuramises, milleks ta kasutas oma mõttekoja kaudu sõlmitud kõrgetasemelisi kontakte.

KOLMAPÄEV, 7. juuli

TransferWise'i asutajad Taavet Hinrikus (vasakul) ja Kristo Käärmann said miljardärideks. FOTO: TransferWise

Eesti:

EKRE rebib Reformierakonnale järele. Ühiskonnauuringute Instituudi tellitav Norstat Eesti küsitlus näitab, et Reformierakond on küll jätkuvalt populaarseim erakond, kuid nende edu teisel kohal oleva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ees kahaneb.

Eesti abi Leedule. Politsei- ja piirivalveamet saatis Leetu ESTPOL5 politseiüksuse, et aidata tõkestada massilist ebaseaduslikku sisserännet Leedu-Valgevene piiril.

Õiguskantsleri karm hinnang. Õiguskantsler Ülle Madise süüdistab keskkonnaametit seadusvastases käitumises, mis on põhjustanud ettevõtjate pahameele ja kahjunõuded raiete ootamatute peatamiste tõttu.

Kuumahoiatus. Ilmateenistuse teatel on kuumus muutnud kõikjal Eestis ilma ohtlikuks. Kogu Eestile antud teise taseme hoiatus tähendab, et esineb tavatuid ilmastikunähtusi ja tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgida pidevalt ilmaprognoosi. Samuti tuleb olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud ja järgida kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.

Delta tüvi kasvatab nakatumist. Haigestumuse intensiivsus on üle-eestiliselt ECDC riskimaatriksi alusel madal, kuid koroonahaigestumine on taas kasvama hakanud ning Delta tüvi on muutunud domineerivaks.

Piirid sulguvad. Valitsus kiitis kolmapäevasel e-istungil heaks korralduse, mille kohaselt pääsevad välismaalased Euroopa Liidu välistest kõrge nakkusohuga riikidest Eestisse üksnes juhul, kui nad teevad enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne.

Eesti firma meeletu edu. Kolmapäeval Londoni börsil alanud Wise'i aktsiatega kauplemine asetas eestlaste asutatud finantstehnoloogiaettevõte väärtuse 8 miljardit naela ehk 9,3 miljardi euro peale. Wise’i osanikud Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus said miljardärideks.

Venemaa saadab Eesti diplomaadi välja. Venemaa kuulutas Eesti Peterburi peakonsulaadi konsuli Mart Lätte persona non grataks ning kohustas teda lahkuma Venemaa territooriumilt 48 tunni jooksul.

Piiri tagant:

Miljardid Euroopa transpordile. Euroopa Parlament kiitis heaks uue Euroopa ühendamise rahastu ja eraldab 30 miljardit eurot transpordivõrkude ehituseks ning digi- ja energiaprojektidele.

EL-i ja Ungari suhted pingestuvad. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen käskis Ungaril oma neljapäeval jõustuva LGBTQ-vastase seaduse osas kurssi muuta, vastasel juhul ootavad riiki õiguslikud tagajärjed.

Rootsi valitsuskriis lahenes. Rootsi parlament hääletas vaid nädala eest umbusaldatud sotsiaaldemokraatide esimehe Stefan Löfveni taas peaministriks.

Koroona karm statistika. Kogu maailmas registreeritud COVID-19 surmade arv ületas kolmapäeval nelja miljoni piiri, teatas Maailma Terviseorganisatsioon, lisades, et tegelikult on koroonaohvreid ilmselt märksa rohkem.

Tapeti Haiti riigipea. Tundmatud isikud tapsid Haiti presidendi Jovenel Moïse tema kodus, ütles riigi ajutine peaminister Claude Joseph.

Rünnak USA vastu. Iraagis USA vägesid majutava Ain al-Assadi õhuväebaasi pihta tulistati kolmapäeval 14 raketti.

NELJAPÄEV, 8. juuli

Oma kasulaste väärkohtlemises süüdimõistetud Malle Kobin läks oma pooleaastast vanglakaristust kandma Tallinna vanglasse. FOTO: Tairo Lutter

Eesti:

Antigeeni testid piirile. Valitsus kiitis heaks korralduse, mis võimaldab piiriületusel lisaks koroonaviiruse PCR-testile kasutada ka antigeeni kiirtesti.

Eelised vaktsineeritutele. Peaminister Kaja Kallase sõnul hakatakse vaktsineeritust arvestama olukorras, kus tuleb nakkuse leviku tõkestamiseks taas piiranguid kehtestada.

Kurikuulus ema vanglas. Laste väärkohtlemises süüdi mõistetud Malle Kobin läks Tallinna vanglasse karistust kandma.

Abi Harju maakohtule. Ringkonnakohtute esimehed otsustasid kaasata Harju maakohtu osade tsiviilasjade lahendamisse Viru ja Pärnu maakohtunikke.

Endise laevandushiiu langus. Tallinna halduskohus ei rahuldanud Vjatšeslav Leedole kuuluva Väinamere Liinid OÜ üle 23,9 miljoni euro suurust nõuet riigi vastu.

Piiri tagant:

Okastraadiga rändekriisi vastu. Okastraadist piiritara püstitamine Valgevene rände ohjeldamiseks algab peagi, ütles Leedu kaitseminister Arvydas Anusauskas.

Publikuta olümpia. Koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu olümpiamängude võistluspaikadesse Tokyos pealtvaatajaid ei lubata.

USA missiooni lõpp. USA president Joe Biden teatas, et Ühendriikide sõjaline missioon Afganistanis saab läbi 31. augustil ehk peaaegu 20 aastat pärast selle algust.

Koroona murrab Aafrikas. Aafrika on just läbi elanud oma kõige hullema pandeemianädala, kuid halvim on veel ees, sest kolmas laine kogub kontinendil hoogu, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

Vaktsiinipass laiendab haaret. Moskva tervitab Euroopa Liidu mõtet kaaluda COVID-19 vaktsineerimistõendite vastastikust tunnustamist, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Haiti riigipea mõrvarid. Haiti politsei teatas, et neli presidendi mõrvas osalenud palgasõdurit tapeti ja kaks võeti kinni. Hiljem selgus, et kurjategijate hulgas on ka üks USA kodanik.

REEDE, 9. juuli

EVA-316 väljasõit Tallinnast Estonia vraki eeluuringutele. Foto Madis Veltman, Postimees FOTO: Madis Veltman

Eesti:

Estonia vraki uurimine. Algas reisiparvlaeva Estonia vraki täiendava uurimise ettevalmistamine. Kuigi uurimist juhib Eesti, sai reedel teatavaks, et hukukohta jõudis esimesena Rootsi alus, mis hakkas kohe ka oma allveeseadmeid testima.

Ehmatav koroonaprognoos. Jaanipidustused ning suurem turism, eriti Venemaalt on Eestisse toonud koroonaviiruse agressiivsema tüve, India ehk Delta tüve ning karm prognoos on, et augusti alguseks võib Eestis olla juba 130 uut nakatunut päevas, kuu teisel poolel aga juba üle 200.

Tunnustus Eesti teadlasele. Üle-euroopaline loodus-, humanitaar- ja kirjandusteaduste akadeemia Academia Europaea nimetas Eesti kirjandusmuuseumi juhtivteaduri Mare Kõiva Euroopa akadeemikuks.

Piiride sulgemine kärbib kultuuri. Birgitta festivali korraldajad eesotsast Tallinna Filharmoonia, Tallinna kultuuri- ja spordiameti ning linnavalitsusega otsustasid valitsuse otsusest tingituna tänavuse festivali ära jätta, kuna on põhjust arvata, et olulised esinejad Venemaalt ei saa viiruse tõttu üle piiri.

Eesti pelletiäri kriitika all. Rahvusvaheliste Korporatsioonide Uurimiskeskus (SOMO) avaldas uuringu, mis analüüsis, kas Eestist pärit puidupelletid vastavad Hollandi energia säästlikkuse nõuetele ning tuvastas ridamisi süsteemseid nõuete rikkumisi RMK ja Graanul Investi tegevuses.

Piiri tagant:

EL viibutab Hiina suunas näppu. Euroopa Parlament taunis mittesiduva resolutsiooniga Hiina inimõigusrikkumisi muu hulgas Hongkongis ja uiguuri moslemikogukonna vastu.

Kolmas vaktsiinisüst. Pfizer ja BioNTech teatasid, et asuvad taotlema luba kolmanda COVID-19 vaktsiiniannuse kasutamiseks, et suurendada immuniseerimise tõhusust.

Talibani edu. Afganistani islamiliikumine Taliban teatas, et tema kontrolli all on nüüd 85 protsenti Afganistani territooriumist ajal, mil USA viib lõpule oma vägede väljaviimist.

Iisrael näitab jõudu. Iisrael lammutas taas Läänekaldal asuva beduiinide Khirbet Humsu kogukonna asula, mille 65 elanikku ümber asustatakse.