Üks kõige olulisemaid juhtmõtteid eesti ühiskonnas on olnud Jakob Hurda «saada suureks vaimu kaudu». Seda on rõhutatud iga võimu ajal kantslist ja kateedrist, tribüünilt ja leheveergudelt. Kuigi seeläbi kulununa, pole idee kaotanud oma aktuaalsust. Küll aga on muutunud selle sisu. Vaimult suureks saada tähendab täna muud kui vanasti.

Toona tähendas Hurda idee (mis oli ühtlasi üleskutse) eelkõige hariduse poole püüdlemist. Mitte üksnes koolipinki, vaid raamatute lugemist ja üldse ergas olemist. Sellal oli see tark, tervemõistuslik ja ainuvõimalik, et orjarahvas saaks jalule tõusta. Lugemisoskus oli eeldus ajakirjanduse tekkeks, mis oli õieti meie esimene rahvuslik institutsioon, kuna erakondi veel polnud. Esmajoones oli aga laste koolitamine investeering tulevikku. Neid saadeti linna õppima, mitte eeskätt ega teadlikult selleks, et eestlus võiks vaimult suureks saada, vaid lootuses, et hariduse kaudu saavad lapsed parema elu peale. Ja tõesti, nõnda hakkas tekkima eestlaste keskklass. Ilma majandusliku vundamendita, üksnes pasunapuhumise ja näitemänguseltside varal poleks aga teostunud oma rahvusriik jne.