Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Oli vaid aja küsimus, mil Eesti ajaloo parim jalgpallur Ragnar Klavan kodumaale naaseb, sest tema suur karjäär on vaikselt lõppemas. 35-aastasena on keskkaitsjal enam kui piisavalt oskusi ja kogemusi, et tõsta Paide Linnameeskonna taset paar pügalat kõrgemale. Viljandist pärit vutimehe tagasitulek kodukamarale jätkab ka üht meeldivat trendi.