Sotsiaalministeeriumi juhitud Covid-19-vastane vaktsineerimine paistab kui lõputu ebaõnnestumiste jada. Viimati tekkis miljonitesse eurodesse ulatuv kahju jaanipäeva paiku, kui terviseametis riknes kuuldavasti ligi 250 000 ravimit ja vaktsiini, millest 68 000 olid koroonavaktsiinid. Huvitaval kombel ei kuule me igal aastal hapuks läinud vaktsiinide, insuliinide ja vähiravimite mägedest eraõiguslikes ladudes. Seal osatakse edukalt riske maandada. Kindel on ka see, et rahvale vajalikke ravimeid ei saa riik hoida ühes kohas koos.