Tervise- ja tööminister Tanel Kiik. FOTO: Sander Ilvest FOTO: Sander Ilvest

Postimees koos BNS'ga võtab lühidalt lõppeva uudisnädala kokku.

MÖÖDUNUD NÄDALAVAHETUS, 26-27. juuni

Ott Tänaku ja Martin Järveoja stiilinäide Keenia rallil. FOTO: Hyundai Motorsport

Eesti:

Riigipea karmus - President Kersti Kaljulaid jättis jaanilaupäeval rahuldamata 15 kurjategija armuandmispalved.

Seeder kaitseb Ungarit - EL-i riigijuhtide ühispöördumised on küll tavapärased, aga 17 Euroopa Liidu riigi avaldus Ungari vastu, kuna viimane otsustas kaitsta lapsi kohatu seksuaalpropaganda eest, oli sobimatu ja Euroopa Liidu ühtsust lõhkuv, leiab Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Solmani tõus - Isamaa perede ühenduse ja seenioride kogu juhatused toetavad endise rahvastikuministri ja pikaajalise Isamaa liikme Riina Solmani esitamist Tallinna linnapea kandidaadiks.

Piiri tagant:

Venemaal möllab koroona - Jalgpalli Euroopa meistrivõistlusi võõrustav Venemaa suuruselt teine linn Peterburi teatas laupäeval suurimast ööpäevasest koroonaohvrite arvust, mis on alates pandeemia algusest aset leidnud.

Tänakule kolmas koht - Ohtralt draamat pakkunud Keenia MM-ralli võitis seitsmekordne maailmameister ja tänavugi suursoosiku seisust nautiv Sebastien Ogier Toyotal, Eesti ralliäss Ott Tänak oli kolmas.

Valimised Prantsusmaal - Prantsusmaal toimus pühapäeval kohalike valimiste teine voor, kus paremäärmusliku Marine Le Peni erakonnal Rahvusliit (Rassemblement National – RN) ei õnnestu rahvusringhäälingu prognooside kohaselt võita üheski regioonis, edastasid õhtul uudisteagentuurid.

Trump tõstab taas pead - USA eelmine president Donald Trump korraldas laupäeval esimese suure kampaaniastiilis ürituse pärast oma ametiaja lõppu; Trump ei täpsustanud, millist poliitilist tulevikku ta võiks taotleda.

Valitsuskriis Rootsis - Rootsis on pinged valitsuskriisi lahendamiseks kasvanud ja peaminister Stefan Löfven veetis jaanipäeva nädalavahetuse kriisist väljapääsu otsides.

USA näitab musklit - USA raketihävitaja USS Ross jõudis laupäeval Mustale merele, sõjalaeva liikumist jälgib Musta mere laevastik, teatasid Vene relvajõud.

Koroonakriis võttis ameti - Briti terviseminister Matt Hancock pani laupäeval ameti maha seoses paljastustega, mille kohaselt rikkus ta armuloo ajal oma lähedase nõunikuga koroonaviiruse piiranguid.

UFO toimikud - Väga oodatud USA luureraport mitmekümne seletamatu õhunähtuse kohta märkis, et enamikku neist ei ole võimalik seletada, ning ei välistanud, et mõned võivad olla tulnukate õhusõidukid.

ESMASPÄEV, 28. juuni

Hädaolukord lõppes. Fotol on COVID-19 vaktsineerimise tõend ja vaktsineeritust näitav ruutkood. FOTO: Eero Vabamägi

Eesti:

Hädaolukord saab läbi - Terviseamet teatas esmaspäevases pressiteates, et käskkirjaga lõpetatakse 1. juulist hädaolukord ning kehtima hakkab hädaolukorra oht.

Ministrid õigustavad ABIS-t - Justiitsminister Maris Lauri Reformierakonnast ja siseminister Kristian Jaani Keskerakonnast saatsid ühise pöördumise automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu loomise (ABIS) kohta, kinnitades president Kersti Kaljulaidile, et riigiasutused on ABIS-i eelnõu koostades teinud kõik, et uue andmekoguga oleks tagatud iga üksikisiku õigus eraelu puutumatusele.

Tippadvokaatide edu - Tallinna ringkonnakohus tühistas esmaspäeval advokaatidele Paul Keresele ja Andri Rohtlale niinimetatud Tallinna Sadama kohtuasjas kohtu poolt määratud trahvi.

Vene sõjalennukid kipuvad Balti õhuruumi - Baltimaade õhuturbemissioonil osalevad NATO hävitajad saatsid eelmisel nädalal Läänemere kohal rahvusvahelises õhuruumis Vene sõjalennukeid ühel korral, teatas esmaspäeval Leedu kaitseministeerium.

Teed rajav kohtuprotsess sai jätku - Tallinna ringkonnakohus arutas esmaspäeval mullu jaanuaris Saaremaal purjuspäi kolme hukkunuga avarii põhjustanud Andres Reinarti süüasja, milles tema kaitsja taotles tema õieksmõistmist mõrvasüüdistuses. Otsus tuleb 28. septembril.

Esimaadleja langus - Eesti Antidopingu distsiplinaarkomisjon mõistis maadleja Heiki Nabi süüdi dopingureeglite rikkumises ning mõistis talle kahe aasta pikkuse võistluskeelu.

Vaktsiinisüst ka eelregistreerimata - Sellel nädalal piloteerib COVID-19 vaktsineerimise korralduse töörühm Narvas ja Lasnamäel vaktsineerimist kaubanduskeskustes ja ilma eelregistreerimata – inimestel tuleb vaktsineerimispunkti lihtsalt sisse astuda.

Piiri tagant:

Valgevene vastusammud - Valgevene teatas esmaspäeval, et peatab osalemise Euroopa Liidu idapartnerluse algatuses ja lõpetab koostöö seadusevastase migratsiooni takistamisel. Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel taunis esmaspäeval Valgevene otsust peatada osalemine Euroopa Liidu idapartnerluse algatuses.

Venemaa ja Hiina sõprus jätkub - Venemaa ja Hiina president teatasid esmaspäeval 20 aastat tagasi sõlmitud sõpruslepingu pikendamise plaanist ning ülistasid kahe riigi tihedaid sidemeid ja nende stabiliseerivat rolli.

USA jõuline tegevus - USA kaitseministeerium teatas pühapäeval, et korraldas Süüria ja Iraagi piirialadel suunatud õhurünnakuid Iraani toetatud relvarühmituste poolt kasutatavate rajatiste vastu, milledes sai surma vähemalt seitse võitlejat. USA välisminister Antony Blinken ütles esmaspäeval, et löögid Iraani-meelsete võitlejate vastu Iraagis ja Süürias peaksid saatma tugeva sõnumi USA vägesid mitte rünnata.

Rootsi valitsusjuht lahkub - Rootsi peaminister Stefan Löfven teatas esmaspäeval, et lahkub ametist ning et ennetähtaegsete üldvalimiste korraldamine ei ole praeguses olukorras riigi huvides.

EL-i ja Kremli suhted - Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine, kui see aset peaks leidma, tuleb hästi ette valmistada, EL-is selleks veel mingeid lõplikke kokkuleppeid ei ole, ütles esmaspäeval Saksa kantsler Angela Merkel.

TEISIPÄEV, 29. juuni

Terviseameti külmladu. FOTO: Imre Kaas

Eesti:

Riknenud vaktsiinid - Terviseameti külmlaos muutus temperatuuritõusu tõttu kasutuskõlbmatuks 250 000 doosi AstraZeneca toodetud Vaxzevria COVID-19 vaktsiini, mis ootas teistele riikidele annetamist, samuti muid vaktsiine.

Vaktsineerimistempo langus - Kui kevadel tehti digiregistratuuris ligikaudu 6000 broneeringut ööpäevas, siis eelmisel nädalal langes keskmine vaktsineerima registreerinud inimeste arv 2000–3000 peale.

Lennutöötajad loobusid hagist - Endised Estonian Airi töötajad sõlmisid kokkuleppe lennupersonali ettevõttega Nordic Crew Management (NCM) ning ühtlasi loobusid viis aastat kestnud kohtuvaidlusest Nordicaga.

Tipparsti kannatused - Tartu Ülikooli (TÜ) Kliinikumi tipparst doktor Matti Maimets peab vastu suve koroonaviiruse vastase võitluse kõrvalt leidma mõnda aega mahti ka kohtus käimiseks, nimelt tuli tal korruptsioonis süüdistatuna esmaspäeval Tartu maakohtu ette astuda.

ABIS-e seadus sai riigipealt heakskiidu - President Kersti Kaljulaid kuulutas teisipäeval välja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mis annab rohelise tule automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (ABIS) loomisele. Samas asus seadust analüüsima õiguskantsler Ülle Madise.

Eesti algatused ÜRO-s - Eesti korraldas teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogu ajaloo esimese küberjulgeolekule pühendatud ametliku kohtumise, kus virtuaalistungit juhtis peaminister Kaja Kallas Võru riigimajast.

Piiri tagant:

Saksamaa lahkus Afganistanist - Saksamaa on jõudnud lõpule mais alanud vägede väljaviimisega Afganistanist, teatas teisipäeval kaitseministeerium; USA kavatseb kõik sõjaväelased ära tuua 11. septembriks.

Miljardäri uued plaanid - Miljardärist ettevõtja Elon Musk teatas teisipäeval, et plaanib investeerida oma ambitsioonika Starlink satelliitinternetiteenuse arendamisse kuni 30 miljardit dollarit.

Venemaa näitab Mustal merel musklit - Vene hävituslennukid tekitasid Mustal merel ebaturvalise olukorra Hollandi mereväe fregati Evertseni lähedal.

USA ähvardab õhulöökidega - USA Afganistani vägede komandör kindral Scott Miller ei välistanud teisipäeval võimalust anda Talibanile veel õhulööke, kui viimane jätkab pealetungi oma territooriumi laiendamiseks.

Sisseränne EL-i väheneb - Koroonapandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu kahanes Euroopa Liidus esitatud asüülitaotluste arv kolmandat aastat järjest, teatas Euroopa asüülitoetusbüroo (EASO) teisipäeval.

Vaktsiin levib - Kogu maailmas on teisipäevase seisuga manustatud üle kolme miljardi doosi koroonavaktsiini.

EL saab uue eesistuja - Sloveeniast saab neljapäeval pooleks aastaks Euroopa Liidu eesistuja, kuid seda tumestavad mure meediavabaduse ja õigusriigi üle konservatiivse peaministri Janez Janša võimu all.

KOLMAPÄEV, 30. juuni

FOTO: Postimees

Eesti:

Kriitika töö- ja terviseministri suunas – Suurte päevalehtede juhtkirjad leiavad, et töö- ja terviseminister Tanel Kiik ei saa koroonavastases võitluses hakkama ja peaks koha loovutama kellelegi võimekamale. Ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimehe Mart Helme hinnangul on Kiigel juba ammu aeg tagasi astuda.

Pommimehe lahkumine - Kolmapäeva hommikul suri Pae tänava pommimees Märt Ringmaa.

Parlamendi toetus Ungarile - Eesti-Ungari parlamendirühm väljendab kahetsust, et Eesti ja mitmed teised Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused seavad kahtluse alla Ungari õiguse anda lapsevanematele suurem voli rääkida kaasa oma laste seksuaalkasvatuses ning reguleerida seksuaalkurjategijate karistusi.

Piiri tagant:

Putin kutsub vaktsineerima - Venemaa president Vladimir Putin ütles kolmapäeval, et ei toeta inimeste kohustuslikku vaktsineerimist koroonaviiruse vastu, kuid kutsus vaktsiiniskeptilist rahvast üles end süstida laskma. Samal ajal teatas Venemaa kolmapäeval teist päeva järjest rekordarvust koroonasurmadest, kui viimase ööpäeva jooksul nõudis haigus 669 inimelu.

Kremli ja Ukraina külmad suhted - Vene president Vladimir Putin väitis kolmapäeval, et raske on rääkida kohtumisest Ukraina ametivenna Volodõmõr Zelenskõiga, sest too on riigi täielikult välisjuhtimise alla andnud.

USA kõrge riigiteenistuja lahkumine - USA endine kaitseminister Donald Rumsfeld suri 88-aastasena, teatas kolmpäeval perekond.

USA koomiku õigeksmõistmine - USA 83-aastane koomik Bill Cosby vabastati kolmapäeval vanglast pärast seda, kui kohus tühistas tema süüdimõistmise naise uimastamises ja seksuaalrünnakus 2004. aastal.

USA-le ei meeldi digimaks - USA ärgitas Euroopa Liitu peatama plaani kehtestada digimaks ja hoiatas, et see võib torpedeerida rahvusvahelised kõnelused globaalse maksusüsteemi reformimise üle, nähtub uudisteagentuuri AFP käsutusse jõudnud diplomaatilisest dokumendist.

Näljahäda kummitab - ÜRO Maailma Toiduprogrammi (WFP) juht hoiatas kolmapäeval, et mitmekümnes riigis võib näljahäda omandada piibellikud mõõtmed, kui toidupuuduse leevendamiseks otsekohe midagi ette ei võeta.

Prantsusmaa leevendab koroonapiiranguid - Prantsusmaa tühistas kolmapäeval enamiku aprillis restoranidele, kinodele, kauplustele ja teistele avalikele siseruumidele kehtestatud täituvuspiirangutest, kuid pikendas nende kehtivust riigi edelaosas, sest seal levib koroonaviiruse delta variant.

Koroonaviiruse ränk kahju - Koroonapandeemia põhjustatud turismi kokkuvarisemise majanduslik mõju võib ulatuda üle nelja triljoni dollari, öeldi kolmapäeval avaldatud ÜRO raportis.

WHO abi - Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kavatseb aidata neid viit riiki, kes ei ole alustanud veel koroonaviiruse vastase vaktsineerimiskampaaniaga; samal ajal on kogu maailmas on manustatud juba kolm miljardit vaktsiiniannust. Pookimine pole veel jõudnud Burundisse, Eritreasse, Haitile, Põhja-Koreasse ja Tansaaniasse.

NELJAPÄEV, 1. juuli

Kanama-Valingu lõigul olid enne katkestust algusjärgus trassi puhastamiseks vajalikud raadamistööd. FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti:

Vaktsiinikriisi asjus tuleb uurimiskomisjon – Peaminister Kaja Kallas kinnitas, et terviseameti külmlaos temperatuuri tõusu tõttu riknenud vaktsiinide juhtumi uurimiseks luuakse komisjon.

Riknenud vaktsiinide suur kahju - Peaminister Kaja Kallase sõnul on ravimiameti laos jaanipühade ajal ravimite ja vaktsiinide riknemisega kaasnenud kahju ligi kolm miljonit eurot.

Looduskaitse seljatas teetööd - Metsatöösturid riiki siunama pannud raierahu on löömas uppi ka tee-ehituse kavu - nimelt peatas keskkonnaamet ehitajatele ootamatult Kanama-­Valingu neljarajalise lõigu rajamiseks vajalikud metsatööd, mistõttu ähvardab objekt minna kallimaks ja valmida pool aastat hiljem

Eesti abi Leedule - Peaminister Kaja Kallaas ütles kohtumisel Eestis visiidil viibiva Leedu peaministri Ingrida Šimonytėga, et Eesti on valmis abistama rändesurve all olevat Leedut.

Jaapani kõrge visiit Eestisse - Peaminister Kaja Kallas kohtus neljapäeval Jaapani välisministri Toshimitsu Motegiga, kellega arutas digikoostööd ja Eesti ettevõtjate huvi Jaapani turu vastu.

Kurikuulsa ema karistus - Oma kasulaste väärkohtlemise eest vangi mõistetud Malle Kobin peab järgmisel nädalal vangi minema, sest riigikohus ei võtnud Kobini kaitsja määruskaebust tema vangistuse edasi lükkamata jätmisele arutusele.

Suurärimeeste tüli - Suurärimees Marcel Vichmanni firma Best Idea OÜ taotleb Tartu maakohtus endise piimatöösturi Oliver Kruuda pankrotti.

Rakenduvad EL-i digitõendid - Alates neljapäevast hakatakse kohaldama Euroopa Liidu COVID-i digitõendit käsitlevat määrust ehk EL-i elanikele on nüüd võimalik kogu EL-is väljastada COVID-i digitõendeid ja neid ka kontrollida.

Eesti-Vene piir kinni - Peaminister Kaja Kallas kinnitas valitsuse pressibriifil, et usaldusväärse vaktsineerimistõendita Venemaalt Eestisse ei pääse.

Tallinna börsi imeline poolaasta - Tallinna börsiindeks OMXT kerkis selle aasta esimesel poolel 23,3 protsenti, kusjuures nii esimese kui ka teise kvartali tõus oli üsna võrdne, vastavalt 11,7 ja 10,3 protsenti.

Piiri tagant:

Tšehhi ja Kremli pingelised suhted - Tšehhi Moskva-saadik Vitezslav Pivonka kutsuti Vene välisministeeriumi Praha nõudmiste pärast Vrbětice moonaladude õhkimisega seoses.

Venemaa pitsitab välismaalasi - Vene president Vladimir Putin allkirjastas seaduse, mille kohaselt tuleb kõigilt Venemaale kauemaks kui kolmeks kuuks saabuvatelt välismaalastelt võtta registreerimiseks nende biomeetrilised andmed ja teha neile terviseülevaatus.

Ukraina kaugeneb Venemaast - Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles vastuseks Vene presidendi Vladimir Putini avaldusele, et ukrainlased ja venelased ei ole üks rahvas. Vene president Vladimir Putin väitis päev varem, et raske on rääkida kohtumisest Ukraina ametivenna Volodõmõr Zelenskõiga, sest too on riigi täielikult välisjuhtimise alla andnud.

Üleilmne maksureform kogub toetust - Umbes 130 riiki on nõustunud ülemaailmse maksureformiga, mille alusel rahvusvahelised firmad peavad tasuma õiglasemat maksu, kus iganes nad ka ei tegutseks, teatas neljapäeval Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).

Kütuse hinna tõus - Naftakartell OPEC+ ei jõudnud neljapäeval üksmeelele toodangu suurendamises, et rahuldada kasvavat nõudlust ja piirata hiljutist hinnakasvu.

Koroonaviirus vuti EM-ilt - Peterburist jalgpalli EM-ilt Soome naasnud inimeste seas oli kolmapäevaks tuvastatud 386 koroonanakkuse juhtu.

Vaktsiin aitab Delta tüve vastu - Kaks doosi vaktsiini näib andvat kaitse koroonaviiruse kiiresti leviva delta variandi vastu, kinnitas Euroopa Ravimiamet (EMA).

Viiruskriis tõstab taas pead - Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et Euroopas üle kahe kuu languses olnud koroonaviirusse nakatumine on taas tõusul ja valvsuse kaotamine võib tuua uue laine.

REEDE, 2. juuli

Kaugushüppaja Ksenija Balta olümpiakoondise riietes. FOTO: Hendrik Osula/EOK

Eesti:

Reoveeuuring näitab viiruse taandumist - Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu tulemused kinnitavad koroonaviiruse koguste vähenemist üle Eesti ning väga suure viirusesisaldusega kohti seekordsel tulemuste kaardil pole.

Kuritegevus samal tasemel - Justiitsministeeriumi koostatud statistikast selgus, et kuritegevuse tase esimesel poolaastal oluliselt ei muutunud ehk kui mullu registreeriti samal perioodil 12 692 kuritegu, siis sellel aastal 12 686 ning samas vähenes märgatavalt raskete vägivallakuritegude arv, kuid kasvas arvutikuritegude registreerimine.

Eesti toetab üldist digimaksu - 139 OECD riiki arutasid rahvusvahelist ettevõtte tulumaksu reformi ja esitasid oma seisukohti nii digimaksu kui ka miinimummaksu kohta - Eesti kinnitas oma toetust rahvusvahelisele digimaksule.

33 sportlast Tokyosse - Eesti Olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee kinnitas reedel e-koosolekul Eesti koondise Tokyo olümpiamängudeks - koondisse kuulub 33 sportlast 14 spordialalt ja 48 liikmeline tugipersonali koosseis.

Piiri tagant:

Koroonatestid koolidesse - Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab kaugõppe kahjuliku mõju vältimiseks teha koolides koroonateste, isegi kui ühtki nakkusjuhtu ei tuvastata.

Austraalialt uued piirangud - Austraalia teatas reedel riiki siseneda lubatavate inimeste arvu olulisest piiramisest, et peatada koroonaviiruse levik, mis on sundinud suured linnad lukku panema.

Protestid Pariisis - Palgakärbete vastu protestivad Pariisi Charles de Gaulle'i lennujaama töötajad sulgesid ühe rahvusvaheliste lendude terminali ja kähmlesid politseiga, põhjustades lendude hilinemise ja kaose reisijate hulgas.

Miljardäri kosmosevallutusplaanid - Briti miljardär Richard Branson plaanib kosmoselaeva Virgin Galactic pardal kosmoselendu juba 11. juulil.

Vuti EM-i korraldus pälvib kriitikat - Saksamaa siseminister Horst Seehofer nimetas Euroopa jalgpalli juhtorgani UEFA otsust lubada EM-ile suured rahvahulgad "täiesti vastutustundetuks", eriti arvestades koroonaviiruse Delta variandi levikut.

Trump tõrjub maksupettuse süüdistusi - USA ekspresident Donald Trump ütles neljapäeval, et tema ettevõttele ja selle kauaaegsele finantsjuhile esitatud maksukuritegude süüdistused on poliitiliselt motiveeritud.

Iisrael näitab taas jõudu - Iisrael ründas reede varahommikul Gaza sektoris äärmusrühmituse Hamas sihtmärke, teatas juudiriigi armee.