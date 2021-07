Sõdasid on riigid maailmas pidanud enamasti selleks, et midagi saada; inimelusid on ohverdatud territooriumi, rahvusliku uhkuse, jumala heakskiidu ja muude väärtuste nimel. Koroonasõjas on kõik teistpidi: inimelude säästmise lipu all on ohvriks toodud mitmeid väärtusi, mida oleme 21. sajandi Euroopaga siiani seostanud. Ühelt poolt muidugi astronoomiline hulk raha – ajakiri Foreign Affairs pakkus hiljuti artiklis «The Forever Virus» koroonapandeemia globaalseks kuluks 20 triljonit dollarit, mis teeks ligi 2200 eurot iga inimese kohta planeedil; rohkem, kui mul enamasti pangakontol on.