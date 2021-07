Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Ajakirja The Economist eriväljaandes 1843 on selline lahe rubriik nagu «Brave New World» («Hea uus ilm»), mis tutvustab uue meediaga seotud väljendeid üle kogu maailma. Londonis tegutsev vene ajakirjanik Sasha Raspopina pakkus aprilli-mai numbris lugejatele lahti seletamiseks termini зомбоящик. Zombikast. Ta jutustas, kuidas 90ndatel peale Nõukogude Liidu lagunemist igasugune meelelahutusmeedia õitsele lõi ning kõik telekate ette kleepusid. Tema ise tolleaegse tiinekana näiteks istus ja vahtis lõputult seninägematut MTV Russiat või noh, vähemalt seni, kuni vanaisa ta uudiste vaatamiseks teleka eest minema kupatas.