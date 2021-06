Tänaseks saab selgelt öelda, et Euroopa vaktsineerimiskampaania on olnud edulugu ning kriitikute argumendid on osutunud vääraks. Kui eelmise aasta lõpus ja tänavuse algul saabusid esimesed vaktsiinid ning Iisrael, USA ja ÜK meist vaktsineerimistempos ette ruttasid, olid kriitikud kärmed kuulutama ELi täielikku läbikukkumist. Kusjuures kõigi nende võrdluste puhul jäi pea täiesti tähelepanuta asjaolu, et ega rohkem neid riike polnudki, kes oleksid olnud meist edukamad.