Tänane Postimees kirjutab kurvast juhtumist, kus Kohtla-Järvel paneb uksed kinni viimane Swedbanki pangakontor. Õhus on ka võimalus, et Kohtla-Järvele ei keera enam sisse Lux ­Expressi bussid. See on märk ääremaastumise suurenemisest. Ent Ida-Virumaa pole suvaline perifeeria, vaid selles maakonnas elavad valdavalt venekeelsed inimesed, kes on ka Vene inforuumis. Viimane on aga teatavasti täis negatiivseid uudiseid Eesti kohta. Miks siis neid uudiseid ise veel juurde toota?