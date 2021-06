Kuku raadio saate «Keskpäevatund» juunikuu viimane episood keskendus taas õitsele puhkenud maksudebatile ning kinnisvaraturul toimuvale. Põgusalt peatuti Katri Raigi tegemistel Narvas ning Isamaa jätkamisel senisel kursil.

Ainar Ruussaare hinnangul on arutelus uute maksude kehtestamise üle üks väga selge murekoht. «Valik on väga lihtne: kas me tahame suhteliselt lihtsat ja ühetaolist maksusüsteemi. Või teeme vaikselt kogu aeg mingisuguseid väikeseid makse juurde. Nimetame neid rohemaksuks, kollaseks maksuks, nahavärvimaksuks, lastetusmaksuks. Selles teises ma näen ohumärke - kui minna seda teed, et teha pealtnäha väikeseid makse kogu aeg juurde, siis see süsteem läheb käest ära,» leidis Ruussaar.

Priit Hõbemägi tõdes seepeale, et heaks vastukaaluks taolisele tendentsile on süsteem, et kohalikel omavalitsustel ei ole peale üksikute erandite võimalust mingeid makse juurde teha. «See on Pandora laegas. Kui see laegas avatakse, siis kahtlemata võib juhtuda nii, et sõidame Võrust Viljandisse ning igas kohas maksame erinevaid makse. Kes on Ameerika Ühendriikides käinud, teavad, et erinevates osariikides on erinevad maksud. Ostad midagi, number on kaheksa dollarit, aga ühes pannakse 11 protsenti juurde, teises 21 protsenti. Seda võimalust, et vaikselt mingeid makse juurde panna, meil õnneks ei ole.»

Kriitikat teenis ka Keskerakonna igipõline valimislubadus astmeline tulumaks. «Astmelise tulumaksuga on see lugu, et riigitulude mõttes see suurem asi tuluallikas ei ole. Kui sa üritad neid megarikkaid maksustada, siis neid megarikkaid on üksikud ja liiga palju raha ei kogune,» nentis Heldur Meerits. «Kui sa kõrgemad maksumäärad tood allapoole, siis see ei ole vaid üksikute rikaste maksustamine, vaid see tähendaks ka keskklassi kõrgemat maksustamist. Tõeline iva on seal selles, et tekitada tunne, et vääname nendele rikastele,» lisas Meerits.