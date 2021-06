Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

​Inimeste heaolu ikka justkui nähtamatuks suureks pildiks on saanud kliima ja keskkond. Meile meeldib väga arutada vaid ühe selle aspekti, juunikuise lõõmava päikese või siis lume olemasolu või puudumise üle.

1920. aastal hakkab 46-aastane Jaapani meteoroloog Wasaburo Ooishi lennutama meteoroloogilisi õhupalle. Ooishi märkab, et need liiguvad suurtes kõrgustes kiiresti üle saareriigi. 1926. aastal kirjutab ta neist oma esimese aruande. Esperantistina kasutab ta just seda keelt, lootes sel moel rahvusvahelist tähelepanu. Ta oli avastanud jugavoolud: kõrgatmosfääris läänest itta liikuvad kiired õhujõed.