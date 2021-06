Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Vabam elu

Eestisse on taas võimalik reisida vaktsineeritud inimestel kolmandatest riikidest, kui nende riikide nakkuskordaja on alla 75. Eesti on taas avatud turismi, kultuuri ja spordi eesmärgil reisijatele väljastpoolt ELi rohelise nimekirja riike. Elu hakkab tavapärasesse rütmi minema ka Eesti sees: peagi tõuseb osalejate piirarv siseüritustel.