Nende indu tasakaalustavad omakorda koolitatud meteoroloogid, väites, et väga pikad ilmaprognoosid üldjuhul paika ei pea. On sellega kuidas on, aga meie mäletame ju ikka, et lapsepõlves olid lumehanged kõrgemad ja päikselised suvepäevad pikemad.

Naljaga pooleks võib tõdeda, et eestlaste aastaringis ongi ilmaga seonduvalt üks ja ainus põletav küsimus: kas tuleb või tule? No ikka vastavalt olukorrale – kas valged jõulud või kuivad jaanid. Uuema folkloori kohaselt on jõulud ja jaanipäev Eestis ilma poolest üsna ühesugused – mõlemal päeval on umbes viis kraadi sooja ja sajab vihma. Lopsakast suveilmafolkloorist on pärit seegi lugu, kus Eestit väisanud välismaa inimene olla küsinud, et kas teil siin Eestis suve ka kunagi on, ja saanud kohalikult vastuseks, et eks ikka. Üks päev oli, aga ma olin siis kahjuks tööl.