Postimehes kolm aastat ilmunud julgeoleku eriküljed on toonud lugejani eri teemasid 90 korda. Seda on päris palju ning see on andnud võimaluse lahata julgeolekuvaldkonda, arendada debatti ja kutsunud kaasa mõtlema. See on olnud suurepärane võimalus tuua avalikku ruumi julgeolekuteemasid, mis enamasti kipuvad varju jääma.