Koroonakriis raputas koolielu tugevalt, aga see oli siiski kõigest akuutne lisamure ammu vinduvate suurte probleemide kõrval ning on oht, et viimastele tekivad venitamise tõttu «lahendused», mida mitte keegi pole planeerinud, kirjutab toimetaja Mihkel Kunnus.