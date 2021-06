Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder rõhutas vajadust pidada silmas Eesti riigi põhieesmärke, mis on sõnastatud põhiseaduse preambulis, kinnitades, et nende järgimine ei pea tähendama käsitsi rehepeksu, vaid kaasaegse infoühiskonna ülesehitamist. «Ja isamaa roll on siin olla Eesti poliitika preambul.»

Erakonna esimehe kandidaat Lavly Perling ei rääkinud palju väärtustest, vaid keskendus Isamaa võimetusele kasvatada valijate toetust. Ta lubas, et tema juhtimisel muutub Isamaa opositsiooni juhtivaks jõuks, täpsustamata, kuidas see peaks toimuma, kui Isamaa fraktsioon koosneb endiselt vana Isamaa toetajatest.

Perling lubas ka seda, et järgmiste valimiste tulemusel on Isamaa riigikogu kolme juhtiva erakonna seas. Ta seadis oma prioriteetideks erakonna ülesehitamise ja inimeste kaasamise. Perling ei vaielnud väärtuste üle, vaid pakkus erakonnale lootust – lootust valimisedule, erakonna mõjukuse kasvule ning võimalusele uutele inimestele tulla ja erakonna arengusse panustada.

Valimistulemusi ennustati kella viieks pühapäeva pärastlõunal, kuid tulemused jäid hiljaks. Kell 17.12 ütlesid teadustajad, et häältelugemine on lõppenud ja tulemused tulevad viie minuti pärast. Aga veel poolteist tundi hiljem ei olnud midagi. Ja kui nõukogude ajal mängis ärevatel aegadel otse-eetris «Luikede järv», nii mängis Isamaa otse-eetris Tõnis Mägi.

See ennustus lähtub aga eeldusest, et Isamaa toetus oluliselt ei muutu. Toetus pole aga kaugeltki tagatud. Eesti poliitika vajab Isamaad preambuliks, ja suurkogu andis Seedrile volituse see visioon ellu viia. Valijale jääb aga lõplik sõna, kas see valik oli õige.