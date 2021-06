Külli Taro rääkis, et kui vaadata etendust, mis Riigikogus sellel nädalal peaminister Kaja Kallase umbusaldamise ümber käis, siis oli neli tundi väldanud sõu tulemus tegelikult ette teada.

«Mulle tundus, et vahepeal ei saanud EKRE meedias oma ööistungitega ja venitamistega piisavalt tähelepanu ning siis keerati peale see niiöelda kõnepruukimise nupp ja meedia tähelepanu tuli nagu nipsti,» nentis ta, lisades, et kokkuvõttes kaotas Riigikogu kui institutsioon jällegi oma maines.