«Riigikogu lõpetas oma kevadise istungjärgu küll tõsise küsimusega, kui hea on riigikogu maine enne, kui nad sügisel taas kokku tulevad,» rääkis Ruussaar. Kui jätta kõrvale istungite venitamised ja obstruktsioonid, mis on tema sõnul täiesti seaduslik ja mida on kasutanud kõik Riigikogus opositsioonis olnud erakonnad, jätab samas soovida parlamendiliikmete keelekasutus ja ründav stiil.

«Riigikogu esimees Jüri Ratas ja ka mõned kolumnistid on püüdnud meid lohutada, et Riigikogu ongi läbilõige Eesti ühiskonnast. Ma ei tahaks küll nendega nõus olla,» märkis Ainar Ruussaar. «Eesti vabariigi kõrgeima võimu kandja, rahva poolt valitud esinduskogu, on nagu külapood suvisel reedeõhtul, kus osa inimesi viisakalt tõstavad grillvorstid, ütlevad «tänan», «palun», ja siis poe tagatrepil on üks teine seltskond, kes kasutab hoopis teisi termineid.»