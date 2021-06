Kaheksakümnendate lõpul hakkasime üksteise poole taas pöörduma lugupidavalt. Seltsimeeste asemel ümbritsesid meid taas emandad ja isandad, prouad, preilid ja härrad. Need sõnad kohustasid olema väärikad ja lugupidavad teiste inimeste vastu. Olid need ju ka märgid vabanemise algusest proletariaadi diktatuuri sildistavast ja teisi inimesi alandavast kõneviisist ning uue ajastu hingusest, kus sõna taas loeb ning iga inimest hinnatakse. Mälestuste põhjal teame, et nõukogude võimuorganites oli kärkiv ja sõimav kõneviis väga levinud ning parteitegelinskid püüdsid seal üksteist üle trumbates vaibale kutsutud juhte alandada ja mõnitada.

Näib, et riigikogus on rahvasaadikuid, kes peavad oma eeskujuks Venemaa tuntud poliitikut Vladimir Žirinovskit, kelle ropp ja isekas esinemisstiil on laialt tuntud. Tegemist on ilmselt võimusüsteemi poolt soositud poliitilise klouniga, kellel tihti lastakse süüdimatult möliseda.